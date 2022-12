Le métaverse démarre de manière inquiétante après la baisse des ventes de casques VR en 2022

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, présente un casque de réalité virtuelle (VR) Oculus Rift et des contrôleurs Oculus Touch lors de l’événement Oculus Connect 3 à San Jose, Californie, États-Unis, le jeudi 6 octobre 2016. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Plus d’un an après avoir changé le nom de son entreprise en Méta et s’engageant à dépenser des milliards de dollars pour développer le métaverse, le pari de Mark Zuckerberg sur la réalité virtuelle n’est pas près de porter ses fruits. Les ventes de casques VR aux États-Unis cette année ont diminué de 2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,1 milliard de dollars début décembre, selon les données partagées avec CNBC par la société de recherche NPD Group. L’activité publicitaire de Facebook génère autant de revenus environ tous les trois jours. Alors que le secteur de la publicité est enlisé dans une crise, Zuckerberg s’est tourné vers les appareils de réalité virtuelle et les technologies associées pour tirer Meta vers l’avenir. Mais les données du cabinet d’analystes CCS Insight révèlent que les expéditions mondiales de casques VR ainsi que d’appareils de réalité augmentée ont chuté de plus de 12 % d’une année sur l’autre pour atteindre 9,6 millions en 2022. Prises ensemble, les estimations des ventes et des livraisons de casques VR créent une image problématique pour Meta, dont le cours de l’action a perdu environ les deux tiers de sa valeur cette année. Zuckerberg a déclaré qu’il jouait le long jeu avec le métaverse, s’attendant à ce qu’il faille jusqu’à une décennie pour se généraliser et projetant qu’il hébergera éventuellement des centaines de milliards de dollars dans le commerce. Il n’y a pas que Meta. De nombreuses entreprises de capital-risque et autres entreprises technologiques ont misé gros au cours de la dernière décennie sur un monde futuriste de travail virtuel, d’éducation, de fitness et de sport. Le casque Quest 2 de Meta, sorti en 2020, est de loin le leader du marché de la VR, selon plusieurs analystes. Des appareils concurrents d’entreprises comme Valve, HP et Sony représentent une petite fraction du marché. Les ventes de l’appareil phare Quest de Meta ont chuté en 2022, une baisse qui peut être attribuée à la grande année de l’appareil en 2021, a déclaré Ben Arnoldanalyste de l’électronique grand public chez NPD. “La réalité virtuelle a passé des vacances incroyables en 2021”, a déclaré Arnold, faisant référence à diverses promotions qui ont contribué à stimuler les ventes des appareils à un moment où les consoles de jeu comme la PlayStation 5 de Sony étaient rares. “C’était un bon moment l’année dernière pour obtenir l’un de ces produits, et la réalité virtuelle l’a totalement écrasé.” Les revenus des casques VR aux États-Unis ont doublé en 2021, passant d’environ 530 millions de dollars en 2020, selon NPD. Une confluence de facteurs a contribué à la baisse des ventes et des livraisons en 2022.

Le Quest 2 existe depuis quelques années et, comme tout appareil électronique grand public, a perdu de son attrait en vieillissant. Et tandis que Meta a sorti un nouveau casque VR à l’automne, le Quest Pro, cet appareil est destiné aux entreprises et coûte 1 100 $ de plus que le Quest 2, le rendant encore plus hors de portée pour de nombreux passionnés de VR. Meta a décidé au cours de l’été d’augmenter le prix du Quest 2 de 100 $, invoquant des pressions inflationnistes. Léo Gebbieun analyste de CCS Insight, a déclaré dans un e-mail que l’augmentation des prix de Meta était une surprise “étant donné que la société était disposée à vendre le casque avec une marge si faible pour essayer de stimuler l’adoption de la réalité virtuelle et de gagner une part de marché élevée”. Meta a refusé de commenter ses ventes de casques VR ou les estimations de tiers.

Tous les yeux sur Apple

L’année prochaine devrait être une autre “année lente” pour le marché de la réalité virtuelle, CCS Insight m’a dit dans son dernier rapport, citant une économie faible et l’inflation. Gebbie a déclaré que “les budgets des consommateurs vont se resserrer” et que “les achats non essentiels comme les casques VR en seront probablement les victimes”. Le casque VR de nouvelle génération de Sony coûtera 550 $ lors de ses débuts en février. Arnold a déclaré que même si la PlayStation VR2 “donnera une sorte de coup de pouce au marché”, elle n’influencera probablement pas autant le marché global de la réalité virtuelle que le Quest 2, car l’appareil de Sony oblige les propriétaires à disposer d’une PlayStation 5 comme moyen d’alimentation. le casque.

Casque Sony PlayStation VR2 Sony