Les chercheurs ont découvert que certaines petites molécules de métabolites produites par le processus du métabolisme peuvent être des indicateurs prédictifs pour les personnes à risque de trouble dépressif majeur récurrent (RMMD). Les résultats, publiés dans la revue Translational Psychiatry, ont indiqué que l’exactitude de cette prédiction était supérieure à 90%.

«C’est la preuve d’un lien mitochondrial au cœur de la dépression», a déclaré le chercheur, Robert K. Naviaux, professeur à l’Université de Californie à San Diego. « C’est une petite étude, mais c’est la première à montrer le potentiel de l’utilisation de marqueurs métaboliques comme indicateurs cliniques prédictifs des patients les plus à risque et à risque plus faible de récidives de symptômes dépressifs majeurs », a ajouté Naviaux.

La RMMD est un trouble de l’humeur caractérisé par de multiples symptômes associés à des sentiments de tristesse ou de désespoir, de colère ou de frustration, de perte d’intérêt, de troubles du sommeil, d’anxiété, de ralentissement ou de difficulté à penser, de pensées suicidaires et de problèmes physiques inexpliqués, tels que maux de dos ou maux de tête.

Pour l’étude, l’équipe a recruté 68 sujets (45 femmes, 23 hommes) atteints de RMMD qui étaient en rémission sans antidépresseur et 59 témoins appariés d’âge et de sexe. Après avoir prélevé du sang sur des patients en rémission, les patients ont été suivis prospectivement pendant deux ans et demi.

Les résultats ont montré qu’une signature métabolique trouvée lorsque les patients se portaient bien pouvait prédire quels patients étaient les plus susceptibles de rechuter jusqu’à deux ans et demi dans le futur.

L’analyse des produits chimiques les plus prédictifs a révélé qu’ils appartiennent à certains types de lipides (graisses qui comprenaient les eicosanoïdes et les sphingolipides) et les purines. Les purines sont fabriquées à partir de molécules, telles que l’ATP et l’ADP, les principaux produits chimiques utilisés pour le stockage d’énergie dans les cellules, mais qui jouent également un rôle dans les communications utilisées par les cellules sous stress, appelées signalisation purinergique.

Les chercheurs ont découvert que chez les sujets atteints de RMMD, des modifications de métabolites spécifiques dans six voies métaboliques identifiées entraînaient des modifications fondamentales d’activités cellulaires importantes.