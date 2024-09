Le métabolisme et l’alimentation sont liés à l’origine de la dépression bipolaire, affirment les chercheurs | Trouble bipolaire

Iain Campbell, chercheur à l’université d’Édimbourg, a une vision particulière de la dépression bipolaire. Il vit avec cette maladie et a perdu des membres de sa famille qui se sont suicidés à cause de leur dépression. Il s’agit d’un problème de santé insoluble et dévastateur, dit-il.

Au Royaume-Uni, plus d’un million de personnes souffrent de dépression bipolaire, dont un tiers risque de tenter de se suicider. Pourtant, les causes de ce trouble demeurent inconnues, malgré des efforts considérables pour les comprendre.

Cependant, les psychiatres ont récemment adopté une nouvelle approche de la maladie pour en découvrir les causes et mettre en évidence les traitements possibles. Plutôt que de considérer la dépression bipolaire comme un trouble de l’humeur, il faut la considérer comme un trouble métabolique qui peut être traité par des régimes alimentaires et d’autres interventions susceptibles de modifier les processus corporels.

« Nous devrions considérer la dépression bipolaire non pas comme un problème émotionnel primaire, mais comme un dysfonctionnement de la régulation énergétique dans le corps », a déclaré Campbell, qui a joué un rôle clé dans la création du Hub for Metabolic Psychiatry de l’Université d’Edimbourg, qui a ouvert ses portes la semaine dernière. « C’est une façon très différente de penser la maladie mentale. »

Soutenu par la Fondation Baszucki, un organisme de bienfaisance canadien, et UK Research and Innovation, l’agence de financement nationale, le centre étudiera les liens entre la dépression bipolaire et les troubles métaboliques, tels que le diabète et l’obésité, et étudiera également comment elle est affectée par les perturbations des rythmes circadiens.

« Les systèmes impliquant l’énergie, le métabolisme et la lumière sont tous interconnectés dans notre corps et l’une des conséquences de leur perturbation est, selon nous, la dépression bipolaire », a déclaré le professeur Danny Smith, directeur du nouveau Hub for Metabolic Psychiatry.

La dépression bipolaire était à l’origine connue sous le nom de dépression maniaque, une étiquette qui reflète sa progression, a ajouté Smith. « Parfois, les gens n’ont aucune énergie. À d’autres moments, ils en ont tout simplement trop. Ils sont maniaques. Ils n’ont pas besoin de dormir. Ils sont très actifs et font des choses qui ne leur ressemblent pas. Les psychiatres leur diront : « Comment vous sentez-vous ? » En fait, ils devraient plutôt leur demander : « Que faites-vous ? »

L’une des approches possibles consiste à développer des traitements métaboliques qui pourraient réduire les crises de manie et de dépression léthargique, a déclaré Campbell. « Les régimes cétogènes, dans lesquels une personne ne mange pas de glucides mais beaucoup de graisses, sont assez courants. Ils sont utilisés pour perdre du poids, mais aussi pour traiter l’épilepsie dans certains cas. Cependant, il devient désormais évident qu’ils peuvent aider à soulager la dépression bipolaire. »

Une étude récente menée à l’Université d’Édimbourg a porté sur 27 personnes souffrant de dépression bipolaire qui ont suivi un régime cétogène pendant huit semaines.

« Un tiers d’entre eux s’en sont très bien sortis. Leur humeur était plus stable, ils étaient moins impulsifs et leur dépression s’est atténuée », a déclaré Smith.[Finding] « Comprendre pourquoi certains ont répondu et d’autres non sera l’une des premières tâches des chercheurs du nouveau pôle. »

D’autres recherches porteront sur le fait que de nombreux individus bipolaires souffrent d’épisodes dépressifs qui culminent en automne et en hiver, tandis que leurs crises de manie augmentent au printemps et à l’automne. « Nous nous sentons tous un peu déprimés en hiver par rapport à l’été, mais c’est une expérience très intense pour les personnes bipolaires et c’est un problème qui émane des perturbations des rythmes circadiens qui contrôlent leur horloge biologique interne », a déclaré Smith.

« Une patiente m’a dit qu’elle savait qu’elle devenait maniaque parce qu’elle ressentait une sensibilité accrue à la couleur et à la lumière. En d’autres termes, les personnes bipolaires semblent être plus sensibles à la lumière à certaines périodes de l’année. Mais pourquoi ? »

Pour tenter de répondre à cette question, le groupe dirigé par l’équipe d’Édimbourg fera pousser en laboratoire des cellules rétiniennes – dérivées de personnes bipolaires. Les scientifiques les utiliseront ensuite pour voir si elles réagissent différemment à la lumière qui les traverse et si elles ont un impact sur la façon dont elles perçoivent et réagissent à la lumière et aux changements de saison.

D’autres approches technologiques impliqueront l’utilisation de la technologie radar du sommeil. Ces appareils mesurent la respiration, les mouvements et le rythme cardiaque d’une personne et peuvent indiquer si elle est éveillée ou non et par quels stades de sommeil elle se trouve.

« Nous allons utiliser ces outils pendant de très longues périodes, pendant environ 18 mois, dans les chambres des personnes bipolaires. Chaque fois qu’elles se sentent mal, nous pouvons observer l’évolution de leurs habitudes de sommeil et trouver des moyens de prédire si elles vont se sentir mal à l’avenir, en fonction de l’évolution de leurs habitudes de sommeil.

« En fait, il existe une multitude d’approches différentes que nous pouvons adopter pour mesurer la manière dont les facteurs liés au sommeil, au rythme circadien et au métabolisme peuvent affecter la santé mentale d’une personne – et nous avons pour objectif d’identifier les plus importantes au cours des prochaines années. »