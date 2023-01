Le Meta Quest Pro obtient une baisse de prix limitée de 400 $

Cela fait moins de trois mois que le Méta Quête Pro a d’abord été mis en vente, et il bénéficie déjà d’une remise de 400 $.

Le nouveau prix, , n’est pas permanent : il n’est valable qu’une semaine aux États-Unis et deux semaines au Royaume-Uni (où le prix chute à 1 300 £). Mais c’est une réduction notable pour un casque qui a été largement critiqué pour son prix élevé lors de ses débuts à l’automne dernier.



Le Meta Quest Pro est un conception progressive de l’enfant de deux ans Quête 2 casque, mais le Quest 2 ne coûte que 400 $, tandis que le Pro, même à son prix de vente, coûte près de trois fois plus cher.

Le Pro présente certains avantages par rapport au Quest 2 : il dispose d’un écran haute résolution, s’adapte plus facilement sur des lunettes plus larges, a des contrôleurs repensés qui peuvent suivre les mouvements avec leurs propres caméras intégrées, ajoute des caméras couleur passthrough et une réalité mixte améliorée, et a un suivi des yeux et du visage. Mais sa conception plus volumineuse et sa durée de vie parfois plus courte signifient que ce n’est pas toujours une nette amélioration pour tout le monde, il exécute des applications VR essentiellement de la même manière que le Quest 2, et son processeur intégré n’est pas vraiment très différent.

La promotion Quest Pro est disponible sur la boutique Meta et dans les magasins tiers, et c’est une promotion à durée limitée pour le moment. Mais c’est peut-être un signe que Meta envisage déjà d’autres baisses de prix pour son matériel alors que la concurrence hurle au coin de la rue.

Sony Playstation VR2 arrive fin février, tout comme HTC Vive XR Éliteun autre casque VR autonome de niveau professionnel avec un prix inférieur de 1 099 $. Le casque VR supposé d’Apple est attendu en 2023 et pourrait être annoncé à tout moment cette année. Le propre de Meta Quête 3 est attendu plus tard dans l’année et pourrait inclure plusieurs fonctionnalités de Quest Pro à un prix bien inférieur.

Ça va être une année chargée pour le matériel VR. Alors que le Quest Pro connaît une baisse de prix significative pour le moment, vous voudrez probablement attendre et voir ce qui se passe d’autre, ou vous en tenir au Quest 2 que vous avez peut-être déjà.