Le Meta Quest 2 vient d’être 33% plus cher, en permanence

Le prix de tout monte en flèche cette année, du matériel aux logiciels et même aux services d’abonnement. Il semble que même les entreprises les plus riches du monde ne soient pas à l’abri de la hausse des coûts.

Les abonnements Netflix sont plus chers, et après avoir augmenté le coût de Prime aux États-Unis, Amazon a maintenant annoncé qu’il augmenterait son abonnement Prime au Royaume-Uni et en Europe plus tard cette année.

Meta, la société derrière Facebook et le très populaire casque Quest 2 VR, a annoncé aujourd’hui une augmentation de prix immédiate pour les versions 128 Go et 256 Go.

Ceux-ci coûtaient à l’origine 299 $ / 299 £ et 399 $ / 399 £ respectivement, mais passent maintenant à 399 $ / 399 £ et 499 $ / 499 £ – une augmentation de 33% contre l’inflation.

Si vous agissez rapidement, vous pourrez toujours en acheter un au prix le plus bas auprès de Amazone aux États-Unis et Argos au Royaume-Uni (ainsi que chez d’autres détaillants), mais même ceux-ci passeront très bientôt aux nouveaux prix.

Vous vous demandez probablement pourquoi il s’agit d’une telle augmentation massive des prix. Le prix abordable du Quest 2 est sans doute ce qui le rend si tentant pour les nouveaux venus dans le monde de la réalité virtuelle – un point idéal virtuel, si vous le souhaitez.

La réponse simple ? Il en coûte maintenant beaucoup plus d’argent pour fabriquer et distribuer le casque. Sur le blog de Meta, la société explique que « les coûts de fabrication et d’expédition de nos produits ont augmenté », elle a donc dû modifier les prix pour refléter cela.

Un porte-parole de Meta nous a en outre expliqué que Meta “ajuste le prix de nos casques Meta Quest 2 pour nous permettre de continuer à investir de manière à continuer à faire avancer cette industrie de plus en plus compétitive pour les consommateurs et les développeurs”.

Pour aider à adoucir l’affaire, Meta a également annoncé que tous les nouveaux achats de Meta Quest 2 viendront avec Beat Saber, l’un des titres VR les plus populaires de tous les temps et le meilleur jeu actuel de notre sélection des meilleurs jeux Quest 2.

Personne n’aime les hausses de prix, en particulier les plus importantes, mais il convient de noter que le nouveau prix reflète celui du Quest d’origine – un casque qui a été salué pour son prix abordable à sa sortie – et c’est toujours le casque VR le plus économique du marché.

Et franchement, nous avons été surpris que le Quest 2 soit si bon marché lorsque nous l’avons examiné pour la première fois.

Méta

Meta en a également profité pour teaser le futur hardware. Le billet de blog parle d’une “feuille de route ambitieuse pour le matériel VR” qui commence avec le lancement du casque haut de gamme Project Cambria plus tard cette année, avec “de nouvelles générations de Meta Quest” à suivre. Espérons juste que le Meta Quest 3 reste abordable.

En plus des casques autonomes, Meta a fourni plus d’informations sur la technologie sur laquelle il travaille, allant des écrans VR de pointe aux avatars réalistes, haptiques et bien plus encore. Il est clair que Meta considère la réalité virtuelle comme une grande partie de notre avenir collectif et investit beaucoup d’argent dans l’avancement de la technologie qui l’entoure.

Si vous voulez essayer de faire une bonne affaire sur le casque autonome, nous avons trouvé les meilleures offres Meta Quest 2, et une fois que vous avez mis la main dessus, nous répertorions les meilleurs accessoires Quest 2 qui amélioreront votre virtuel vivre.