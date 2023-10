Meta montre une fois de plus les limites des recommandations politiques de sa propre Cour suprême. Cette fois, le désaccord porte sur la manière dont les utilisateurs peuvent publier des informations sur certaines drogues comme la kétamine sur Facebook et Instagram. Ces drogues, qui peuvent se situer à la frontière entre usage récréatif et thérapeutique, peuvent se heurter aux limites de ce qui est autorisé à être promu sur les plateformes de médias sociaux.

Un tribunal russe déclare Meta comme une « organisation extrémiste »

Dans un article de blog la semaine dernière, Meta n’a pas pris l’engagement immédiat de procéder à un audit de ce que son conseil de surveillance décrit comme étant potentiellement « »appliqué de manière incohérente» politiques concernant la vente ou la promotion de drogues illégales et récréatives sur ses plateformes. La société a également ignoré une recommandation distincte du Conseil lui demandant de clarifier le libellé de ses politiques liées aux drogues. Actuellement, les publications admettant avoir utilisé ou fait la promotion de médicaments pharmaceutiques, y compris ceux qui entraînent un effet planant, ne sont autorisées que dans le contexte d’un « cadre médical supervisé ».

Mais qu’est-ce qui compte exactement comme cadre médical supervisé à une époque où les startups peuvent-elles envoyer des médicaments de l’annexe III à votre porte ? Meta, a écrit le Conseil, doit définir correctement ce que signifie ici un cadre médical et mettre à jour sa norme communautaire sur les biens et services restreints en conséquence. Les modifications apportées à cette politique excluant potentiellement « l’usage à domicile » en tant que cadre médical approprié auraient pu porter un coup dur aux sociétés pharmaceutiques de vente par correspondance à la mode comme MindBloom en limitant la capacité des utilisateurs à publier des articles sur la kétamine, la MDMA et d’autres drogues psychoactives utilisées par certains cliniciens. pour traiter les problèmes de santé mentale.

“Le Conseil est préoccupé par l’application incohérente par Meta de ses politiques en matière de médicaments pharmaceutiques et non médicaux”, a déclaré à Gizmodo le porte-parole du Conseil de surveillance, Dan Chaison. “Il maintient sa recommandation selon laquelle Meta devrait clarifier le langage politique autour du contenu qui admet l’utilisation ou la promotion de médicaments pharmaceutiques, et vérifier la manière dont ses politiques de contenu de marque et ses normes sur les biens et services restreints sont appliquées.”

Meta, dans sa réponse, a déclaré qu’elle craignait que la mise en œuvre de la recommandation du Conseil puisse entraîner la suppression « inutile et disproportionnée » de discours potentiellement utiles en ligne.

“Nous craignons qu’exiger des utilisateurs qu’ils incluent un langage spécifique sur un” cadre médical supervisé “pour publier du contenu sur ces médicaments que nous autoriserions autrement restreindrait indûment la parole sur nos plateformes”, a déclaré Meta dans sa réponse. « Une telle exigence pourrait entraîner la suppression de la parole légitime en limitant les discussions sur les médicaments pharmaceutiques, même lorsqu’il n’y a aucune preuve d’usage abusif, aux cas où ils fournissent des détails sur la licence d’un fournisseur, indiquent la présence de personnel médical ou discutent de leurs soins médicaux. diagnostic.”

Meta nous a orienté vers sa réponse aux recommandations du Conseil de surveillance lorsqu’elle a été contactée pour commentaires. L’avocat général de Mindbloom, Michael Petegorsky, quant à lui, a déclaré à Bloomberg la décision (ou l’absence de décision) représente une « grande victoire » pour les personnes intéressées par la thérapie à la kétamine et autres psychédéliques.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

La bataille politique entre Meta et son conseil de surveillance provient d’une publication Instagram de 2022 où un utilisateur vérifié d’Instagram a publié 10 images dans le cadre d’une publication avec une légende décrivant son expérience d’utilisation de la kétamine comme traitement contre l’anxiété et la dépression. Le message, qualifié de « partenariat rémunéré », incluait un éminent fournisseur de thérapie à la kétamine identifié comme co-auteur. Le traitement par kétamine a été décrit comme une « entrée magique dans une autre dimension ». Plusieurs des images comprenaient des dessins de style psychédélique.

Trois utilisateurs distincts ont signalé la publication qui a été vue environ 85 000 fois. À chacune de ces fois, le contenu a été supprimé puis rétabli. Finalement, l’auteur du message a porté l’affaire à l’attention de Meta, en partie grâce à son statut de « partenaire géré ». Ce statut spécial est souvent proposé aux célébrités ou aux entreprises pour leur donner accès à un gestionnaire partenaire dédié et à d’autres privilèges. Meta a déterminé que le contenu ne violait pas ses politiques et l’a laissé en place, mais a choisi de renvoyer l’affaire au Conseil de surveillance pour examen, car le problème principal qu’il a soulevé « crée des tensions entre nos valeurs de sécurité, de voix et de dignité ».

Dans sa décision, le Conseil a souligné que le contenu de marque de Meta, dont relève ce message, interdit clairement la promotion de « médicaments et produits liés aux médicaments ». Meta aurait admis au Conseil d’administration que tous les contenus portant l’étiquette « partenariat payant » ne sont pas considérés comme contraires à la politique relative au contenu de marque en raison des limites de la capacité des modérateurs humains à modérer à grande échelle.

“Cela augmente considérablement le risque d’une application insuffisante de ce type de contenu”, a écrit le Conseil dans sa décision d’août.

La réponse de Meta

Meta a compilé la décision contraignante du Conseil de surveillance et a supprimé la publication initiale sur Instagram. L’entreprise s’est également engagée à clarifier la signification de ses labels « partenariat payant » pour plus de transparence. À l’avenir, Meta a déclaré qu’elle fournirait des instructions spécifiques sur le marquage des partenaires de marque dans un « partenariat payant », ainsi que des informations sur les partenaires de marque qui peuvent approuver ce label.

Mais Meta n’a pas répondu à la demande du Conseil de surveillance de procéder à un audit complet de ses politiques d’application en ce qui concerne la vente et la promotion payante des médicaments. Au lieu de cela, Meta s’est couvert et a déclaré qu’elle « évaluerait la faisabilité » de mener un audit approfondi au premier semestre 2024. Il est trop tôt pour dire si cet audit complet aura lieu un jour ou non. Dans l’ensemble, Meta s’est engagée à mettre en œuvre en totalité ou en partie trois des quatre recommandations de la Commission dans cette affaire.

“Le Conseil suivra de près les progrès de Meta vers les recommandations de cette affaire”, a ajouté le porte-parole du Conseil de surveillance.

S’écarter des recommandations du Conseil de surveillance n’est pas nouveau

Meta entretient une relation unique, certains diront étrange, avec son conseil de surveillance. L’organisme de surveillance de la transparence et de l’éthique fonctionnait indépendamment de l’entreprise mais a été créé et financé par Meta. Le Conseil aborde de manière sélective certains des dilemmes de modération de contenu les plus délicats dans les médias sociaux, dans le but de rendre des décisions sur des cas pouvant avoir des conséquences considérables pour des milliards d’utilisateurs. Le Conseil s’est déjà prononcé sur Les années de suspension par Meta de l’ancien président Donald Trump compte ainsi que des débats houleux liés à le droit à l’avortement sur Facebook et Instagram.

Les statuts de la surveillance stipulent que Meta doit accepter les décisions contraignantes du conseil d’administration sur les affaires. Jusqu’à présent, au cours des trois années de travail du Conseil, Meta a respecté cet accord. Mais en plus de ces décisions contraignantes, la Commission émet également un certain nombre de non-recommandations dans ses décisions pour chaque cas. Ici, Meta a été moins disposé à être d’accord. Meta a déjà rejeté les principales recommandations proposées par son conseil d’administration, y compris un récent appel du conseil à suspendre immédiatement les comptes Facebook et Instagram de l’ancien Premier ministre Hun Sen. Les critiques du dictateur autoritaire affirment qu’il a utilisé son programme pour amplifier les menaces de violence contre ses opposants politiques. Mais Meta a refusé de prendre des mesures concernant ses comptes, affirmant qu’une suspension « ne serait pas conforme » à sa politique.