Le Met risquait de gâcher ses grandes galeries européennes. Cela a payé.

NEW YORK — J’ai visité le Metropolitan Museum of Art pour la première fois il y a 40 ans, au cours de ma première année d’université. J’y suis allé avec deux amis et avant d’arriver, nous avons élaboré une stratégie pour tirer le meilleur parti des quelques heures que nous avons passées là-bas. Quelqu’un a fait une proposition peu orthodoxe, que nous avons acceptée à l’unanimité : nous suivrions chacun notre chemin aléatoire à travers les galeries, nous imprégnerions autant d’art que possible, puis nous ferions rapport pour un débriefing mutuel dans un café, après que les gardes nous aient expulsés. .

J’étais un nouveau venu au musée monumental de la Cinquième Avenue et j’ai laissé l’architecture déterminer mon premier pas dans ce jeu. J’ai couru tout droit vers le majestueux escalier central menant aux galeries européennes, où j’ai été arrêté par les peintures géantes de Giovanni Battista Tiepolo, qui sont toujours là. Je ne me suis jamais rendu compte à quel point il était étrange que le Met commence ses galeries européennes avec ces images comiquement exagérées, fantaisistes et hyperboliques jusqu’à ce que je revisite le Met à la fin de l’année dernière, peu après que le musée ait rouvert ces salles suite à une rénovation majeure et réinstallation.

Les salles européennes ont été fermées pendant huit mois en mars 2023 alors que le Met a terminé une rénovation de 150 millions de dollars qui a remplacé quelque 30 000 pieds carrés de lucarnes au-dessus des galeries. Cela a donné aux conservateurs l’occasion de repenser et de rafraîchir ces salles, y compris les œuvres exposées, la manière dont elles sont organisées et le contexte intellectuel plus large dans lequel elles s’inscrivent. Désormais baptisées « Look Again : European Paintings 1300-1800 », ces 45 salles consacrées à l’art du début de la Renaissance au XIXe siècle comprennent non seulement des peintures mais aussi des cartes, des sculptures, des céramiques et des instruments de musique. Et la définition de « l’Europe » est volontairement laissée ouverte, pour inclure le travail réalisé dans les colonies espagnoles du Nouveau Monde et au-delà.

Certaines des œuvres les plus anciennes qui ne sont pas strictement européennes, ou des peintures, sont découvertes dans la première galerie, contribuant à remettre sur terre les opéras « Triomphe de Marius », « La Prise de Carthage » et « La Bataille de Vercelles » de Tiepolo. Il s’agit notamment d’un buste de bodhisattva provenant de l’actuel Pakistan, réalisé au 4ème ou 5ème siècle ; un lion sculpté en pierre calcaire d’Égypte, réalisé un peu plus tôt ; et un bol laqué représentant Enée, fondateur mythique de la Rome antique, fabriqué au Mexique au XVIIIe siècle. Les peintures de Tiepolo célébraient la puissance militaire de la Rome antique alors que sa république s’étendait et s’effilochait intérieurement. Le buste et le lion font tous deux référence à l’Afrique du Nord, des provinces devenues essentielles à la richesse et au pouvoir romains, tandis que le bol mexicain suggère l’attrait durable de la mythologie romaine bien au-delà des limites géographiques et chronologiques du contrôle ou de la souveraineté.

Ainsi, le décor est posé pour une nouvelle présentation de l’art européen. L’Europe est définie non seulement par sa géographie, mais aussi par sa force militaire et son idéologie. Les cartes de l’Europe visibles à proximité suggèrent moins une entité physique que des idées variées, au fil du temps, sur ce que l’Europe devrait ou pourrait être, y compris celle conçue au XIIe siècle par un cartographe arabe dans laquelle La Mecque est un point central. La peinture européenne fait partie d’un projet en cours visant à définir l’Europe, qui comprend le commerce et le colonialisme, l’expansion militaire, le développement intellectuel et une grande porosité culturelle.

Tcela pourrait devenir fastidieux – une forte dose de dégoût de soi réflexif – à moins que les conservateurs ne donnent pas suite à l’idée. Il s’agit plutôt d’une provocation sensée au début de ce qui est un clin d’œil relativement anodin aux modes curatoriales contemporaines, exposé par intermittence dans les 44 galeries suivantes.

Et si vous voulez commencer l’histoire de l’art européen avec Tiepolo, vous ne pouvez pas le laisser parler, prolixe et pompeux, sans un peu de réticence. Cela n’a pas vraiment de sens de laisser un artiste du XVIIIe siècle sonner le premier coup de trompette de cette odyssée de cinq siècles, et cela a toujours été un peu choquant de passer immédiatement de ses tourbillons de tissu et de son armure scintillante à l’or. peintures au sol réalisées à l’aube de la Renaissance. Compte tenu de l’étonnante collection d’œuvres de Rembrandt, Vermeer, Dürer, Tintoret, Titien et El Greco, pourquoi commencer par des peintures que peu de critiques honnêtes classeraient parmi les plus grandes de la collection ?

Parce qu’ils s’adaptent aux dimensions de la pièce, parce qu’ils sont aimés, parce qu’ils sont là depuis longtemps et parce qu’ils vous arrêtent net, tout comme ils m’ont arrêté il y a 40 ans. L’Europe est un spectacle, mis en scène pour elle-même et pour le monde en général, et ce spectacle commence par une grande démonstration d’artifices, comme Léo le Lion rugissant avant le début de chaque film de la MGM. (« Ars gratia artis », en effet.)

Après cette première galerie, les choses deviennent plus conventionnelles. Quelques œuvres du XXe siècle et contemporaines s’intercalent ici et là, pour souligner les continuités entre passé et présent, et parfois pour attirer l’attention sur des moments de confusion, de rupture et de discontinuité dans la chronologie. Un triptyque de Max Beckmann achevé en 1949, « Le Commencement », se trouve à proximité du magnifique retable du Cellier du XVIe siècle de Jean Bellegambe, peut-être pour suggérer les innombrables façons dont les artistes ultérieurs ont rafraîchi leur propre vision à travers des incursions dans le passé, ou simplement pour souligner l’aspect formel. similitudes, y compris la densité des figures verticales dans un espace étroitement confiné.

Un Francis Bacon a également été interpolé dans ces premières galeries, mais après cela, la juxtaposition du nouveau et de l’ancien est en grande partie oubliée jusqu’à une galerie du Grecos, où sont inclus Picasso et Cézanne. Cela semble être une tendance : une brève tentative vers des stratégies de conservation plus récentes – incluant des salles thématiques et un mélange de médias – suivie d’un long retour réflexif aux catégories chronologiques et géographiques qui ont régi l’étude de l’art occidental.

Et ça va. Personne ne s’attend à ce que le Met soit à la tête de ce genre de choses, et étant donné le travail sérieux que le Met doit accomplir – en tant que musée d’art prééminent de ce pays, en tant qu’institution universitaire et éducative, en tant qu’édifice civique avec un public fidèle et même fanatique et en tant que point chaud touristique – un clin d’œil aux modes actuelles des musées est plus que suffisant.

Quand Rome était africaine. Au Met.

By à la fin d’une visite de deux heures – ce qui est loin d’être suffisant – j’ai été frappé par la façon dont ces galeries ne sont pas seulement un dépositaire d’art mais aussi de plus en plus un dépositaire de stratégies muséales, jamais pleinement déployées mais visibles juste pour que vous le sachiez. le Met sait qu’ils existent.

Les visiteurs qui souhaitent savoir quand et comment les conservateurs ont rompu avec les formes de présentation anciennes et attendues peuvent chercher quelques indices. Parmi elles se trouvent les dates d’adhésion inscrites sur le mur. Si une œuvre a été acquise au cours de la dernière décennie, ou s’il s’agit d’un prêt, il y a de fortes chances que cela représente un effort pour repenser la collection et l’agenda du Met, y compris l’acquisition d’œuvres de femmes. Ne manquez pas le fascinant portrait d’une noble réalisé par Sofonisba Anguissola, réalisé au milieu du XVIe siècle, dans une galerie consacrée au portrait mettant en avant le pouvoir (qui comprend également de grandes œuvres de Holbein, Lucas Cranach l’Ancien et Bronzino).

Les salles consacrées à des regroupements thématiques plutôt que nationaux ou périodiques sont également de bons indicateurs du fait que les conservateurs tentent d’affiner des problèmes d’exposition plus profonds. L’exquise « Vierge à l’enfant » de Filippino Lippi datant des années 1480 est incluse dans une pièce appelée « La maison dans l’Italie de la Renaissance ». À l’arrière-plan, en train de pêcher depuis un pont, on voit un homme noir et on peut voir une femme noire effectuer des travaux domestiques. Même avant la colonisation européenne des Amériques, la traite des esclaves via le Portugal modifiait les modèles de richesse et de vie domestique des Européens. Dans la même pièce, un texte mural cite un traité du XVIe siècle pour les mariées, suggérant que les gens d’alors, comme aujourd’hui, se définissaient souvent à travers les choses qu’ils possédaient et qu’ils exposaient : « Guidez-les dans la maison et montrez-leur en particulier certains des objets qu’ils possèdent et qu’ils exposent. vos biens… quelque chose que vous ferez comme si vous leur montriez votre cœur.

Une salle consacrée aux œuvres réalisées dans les Amériques de 1550 à 1820 constitue l’innovation la plus surprenante. L’apparition soudaine d’images stylistiquement très éloignées de ce que vous venez de voir à proximité – des visions théâtrales raffinées de Murillo et Zurbarán et des portraits profondément intimes de Velázquez – est choquante et délicieuse. Et après la juxtaposition du Greco avec Picasso et Cézanne quelques pièces plus loin, le travail brillamment coloré, ludique, naïf et extrêmement attrayant d’artistes de Cuzco, au Pérou ; Quito, Équateur ; et Mexico ressemble à un autre contretemps historique. Sommes-nous en train de revenir à une vision antérieure à la Renaissance ou à un moment comme celui que Roger Fry célébrait en 1920 dans un texte mural de la galerie El Greco : « Voici un maître ancien qui n’est pas seulement moderne, mais qui apparaît en réalité comme un de nombreux pas devant nous, faisant demi-tour pour nous montrer le chemin.

Si l’on suit le parcours officiel, en commençant par la galerie 600 et en terminant par la galerie 644, les salles suivantes deviennent de plus en plus artificielles mais pas nécessairement moins intéressantes. Une salle consacrée à « l’atelier de l’artiste » comprend un autoportrait de Gerrit Dou datant d’environ 1665, vu dans une alcôve sombre avec sa palette et ses pinceaux, des vignes et des fleurs, feuilletant un livre comme s’il s’agissait simplement de noter des données anatomiques ou ornithologiques. fait dans une encyclopédie. A proximité se trouve une œuvre engageante de Kerry James Marshall de 2014 qui montre un studio rempli d’artistes, de modèles et peut-être de visiteurs noirs, un espace social et créatif dynamique abordant de nouveaux sujets et thèmes inimaginables pour Dou dans son isolement universitaire.