Le Met Office révèle les prévisions pour le jour férié du printemps – et c’est une bonne nouvelle car les Britanniques profitent du soleil pour leur journée de congé

Le Met Office a révélé les prévisions pour le jour férié du printemps – et ce sera une bonne nouvelle alors que les Britanniques profitent du soleil pendant leur jour de congé.

Alors que le pays se prépare pour le dernier week-end de trois jours de mai, le service météorologique indique que des éclaircies sont à prévoir.

Les Britanniques à Weymouth la semaine dernière profitant du soleil Crédit : Getty

Le lever du soleil dans le Dorset par une chaude matinée mardi Crédit : ©Graham Hunt

Les deux derniers jours fériés n’ayant pas été aussi chauds que nous l’aurions souhaité, les choses pourraient changer car les « hautes pressions dominent » une grande partie du Royaume-Uni.

Le Met a déclaré que « beaucoup de temps beau et sec » est attendu à la fin du mois.

Des conditions plus chaudes sont prévues à partir de mardi et se sentiront légèrement stabilisées, ce qui permettra un temps agréable.

Cependant, il y a une petite chance de pluie à l’approche du 29 mai.

Le service météorologique a déclaré: « La haute pression dominera sur la majeure partie du Royaume-Uni pendant la première moitié de cette période, avec des conditions stables pour la majeure partie du pays.

« Des exceptions à ces conditions stables pourraient se développer dans le nord-ouest et le sud-est, où il peut y avoir parfois des épidémies de pluie et de bruine.

« Les vents seront légers dans la majorité des régions mais pourraient être parfois plus forts dans l’extrême nord-ouest et sud-est. »

Malgré cela, un ciel plus lumineux arrive alors que nous entrons dans le long week-end.

Le Met Office a ajouté: « Au cours de la seconde moitié de cette période, la haute pression devrait continuer à se faire sentir dans une grande partie du Royaume-Uni.

« Cela devrait s’étendre au sud-ouest et au nord-est du pays, apportant un retour à un temps plus stable.

« Cela apportera beaucoup de temps beau et sec pour la majorité des régions. »

Dans la perspective, cette semaine verra les températures augmenter avec des averses bruineuses à certains endroits.

La journée d’aujourd’hui sera grise et nuageuse avant que de légères éclaircies n’apparaissent plus tard.

Vendredi apportera des sommets de 21 ° C dans certaines régions avant que les températures ne chutent ce soir, entraînant un léger gel d’herbe.

Le météorologue rencontré Aidan McGivern a déclaré: « À mesure que les températures augmentent, il y a toujours une chance qu’une ou deux averses affectent des parties des Midlands dans l’East Anglia et le sud de l’Angleterre – mais celles-ci seront assez isolées.

« Pour une grande partie de l’Angleterre, du Pays de Galles, du sud et de l’est de l’Écosse, c’est un bel après-midi.

« Mais plus au sud, là où nous avons ces périodes plus lumineuses, l’après-midi sera chaud.

« Adolescents, 20C peut-être 21C. »

Il y a un risque d’un « orage ou deux » vers 16h aujourd’hui mais il sera « localisé » au fur et à mesure que nous avancerons dans la soirée.

Et en Ecosse et en Irlande du Nord « il y a une nuit plus froide attendue ici avec des températures suffisamment plongeantes pour donner un gel d’herbe ».

Pendant ce temps, samedi verra des sommets de 19C et 20C.

Londres devrait atteindre 20 ° C vers 16 heures samedi, tandis que Cardiff, Birmingham, Brighton et d’autres parties du pays devraient s’asseoir juste un degré plus bas.