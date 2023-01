Le Met Office publie un avertissement météo jaune alors que des vents violents de 76 mph frappent le Royaume-Uni alors que les Britanniques se préparent aux inondations et à la GRÊLE

Un avertissement de VOYAGE a été émis avec de fortes pluies déclenchant des alertes d’inondation – comme le Met Office dit que le tonnerre et la grêle pourraient frapper certaines parties du Royaume-Uni.

Une rafale de vents forts frappera le plus durement les régions des Highlands écossais et d’Eilean Siar et de Strathclyde.

La rivière Ouse à York a de nouveau rompu ses berges, avec des inondations atteignant 3 mètres Crédit : LNP

Des vents en rafales allant jusqu’à 76 mph devraient frapper le nord-ouest de l’Écosse Crédit : metoffice.gov.uk

Inondations autour de la rivière Wye dans le Herefordshire Crédit : Alamy

Une rivière Severn gonflée traverse la ville de Bewdley dans le Worcestershire 1 crédit

De fortes pluies plus tôt cette semaine ont gravement inondé les Somerset Levels Crédit : ©Graham Hunt

La plaine côtière a été submergée par l’eau après avoir été frappée par de graves inondations Crédit : ©Graham Hunt

De violents coups de vent se sont développés pendant la nuit dans le nord-ouest de l’Écosse, avec des vents en rafales ailleurs, jetant des averses de l’ouest.

De nombreuses perturbations sont attendues, retardant les transports routiers, aériens et maritimes.

Le Met Office a déclaré: “Certains retards dans le transport routier, aérien et par ferry sont probables.

“Des retards pour les véhicules à parois hautes sur les routes et les ponts exposés sont probables.

“Il est (également) probable que certaines routes côtières, fronts de mer et communautés côtières seront affectés par les embruns et/ou les grosses vagues.”

Des rafales de vent de 76 mph ont déjà frappé l’île des Hébrides extérieures de South Uist.

Aller sur Twitterle Met Office a doublé son avertissement météo jaune, encourageant tout le monde à faire attention en quittant la maison.

Ils ont posté: “Veuillez faire attention si vous voyagez et restez #MétéoAverti.”

Heureusement, alors que nous avançons dans l’après-midi, ces vents dangereux commenceront à faiblir.

Le Met Office a rapporté: “Les vents du sud devraient se renforcer pendant la nuit avec des rafales de 60 à 70 mph probablement à travers les Hébrides et les parties ouest des Highlands dimanche matin. Les vents s’atténueront ensuite en début d’après-midi.”

Il y a également 29 avertissements d’inondation en place pour l’Angleterre, 12 en Écosse et trois au Pays de Galles.

De la grêle et du tonnerre sont attendus dans le sud et l’ouest de l’Angleterre alors que les températures atteignent des sommets de 8 ° C.

Il fait suite à une série d’inondations dans les Somerset Levels plus tôt dans la semaine.

La plaine côtière a été submergée après de fortes pluies pendant la période des fêtes, bloquant les routes vers le village voisin de Muchelney.

York fait face à ses pires inondations en près d’une décennie Crédit : LNP

Un certain nombre d’itinéraires clés ont été bloqués dans les environs de la ville Crédit : LNP