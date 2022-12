Le Met Office publie un avertissement de voyage alors que les alertes de neige et de glace couvrent la moitié du Royaume-Uni avec des craintes d’accidents de la route

Le Met Office a publié un avertissement de voyage alors que les alertes de neige et de glace couvrent la moitié du Royaume-Uni avec des craintes de plus d’accidents de la route.

Les Britanniques se préparent à un temps glacial dans les prochains jours avec des températures glaciales tourbillonnant de l’autre côté de l’Atlantique.

Le Met Office a publié un avertissement de voyage pour la neige et la glace Crédit : Alamy

Le comté de Durham a été frappé par la neige ce matin Crédit : Jordan Crosby

La neige recouvre les rues et les voitures à Glasgow au début du mois Crédit : Getty

La neige pourrait affecter les déplacements sur les routes pour de nombreuses personnes en Écosse Crédit : Getty

Le Met Office a publié un certain nombre d’avertissements de voyage pour la neige et la glace Crédit : Bureau MET

Des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace en Écosse sont en place ainsi que dans certaines parties du nord et de l’ouest de l’Angleterre.

Et le Met Office a averti que les “averses hivernales” auront continué pendant la nuit entraînant un risque de verglas sur les surfaces.

La majorité de l’Ecosse plus le Yorkshire, le Humber, Manchester, Lancaster, Durham et Northumberland sont susceptibles d’être affectés par la glace.

Un porte-parole du Met Office a déclaré: “Certaines routes et voies ferrées risquent d’être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train.

“Une très petite possibilité d’interruptions de l’alimentation électrique. Probablement quelques plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités.”

Les Britanniques ont été avertis de faire attention sur les surfaces glacées, ce qui pourrait perturber les services de voyage, en particulier les itinéraires les plus élevés.

Alors que ceux qui conduisent des voitures doivent également être conscients des vents forts qui peuvent rendre les conditions de conduite difficiles.

Le nord et le centre de l’Écosse ont de fortes chances de neige mardi, ce qui pourrait entraîner des retards routiers et ferroviaires.

Mais les météorologues prédisent qu’aujourd’hui sera plus doux qu’hier, bien que la majeure partie du Royaume-Uni soit susceptible de voir de la pluie.

Les perspectives pour mardi, selon MeteoGroup UK, « commencent par des pluies généralisées dans la majeure partie du Royaume-Uni ».

East Anglia et le sud-est de l’Angleterre resteront probablement secs pendant la majeure partie de la journée, et l’Irlande du Nord devrait connaître un peu de soleil dans l’après-midi.

Le lendemain de Noël a vu un mélange de soleil et d’averses à travers le Royaume-Uni.

C’était aussi une journée largement venteuse, en particulier pour les côtes nord et ouest.

Le jour de Noël, le Met Office a annoncé qu’il avait enregistré un Noël blanc après la chute de neige dans certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

Cela survient après que des Britanniques audacieux ont été vus bravant le froid glacial pour passer d’un plongeon de Noël dans les eaux glacées autour de Coney Beach, au Pays de Galles.

Des nageurs passionnés portant des maillots de bain sur le thème du Père Noël ont sauté le pas malgré des températures engourdissantes dans le cadre d’une étrange tradition festive.

Les prévisions du Met pour cette semaine prévoient une semaine froide, avec des averses hivernales dans le Nord.

D’ici la fin de la semaine, ils s’attendent à : “Des épisodes de pluie se répandant dans la plupart des régions mercredi, suivis d’averses violentes jeudi. Des coups de vent dans de nombreuses régions. De nouvelles pluies et des vents forts se propagent vendredi.”

Jusqu’à la semaine prochaine, y compris le réveillon du Nouvel An, le prévisionniste prédit: “Probablement sec dans de nombreuses régions au début vendredi, mais des averses qui pourraient être localement fortes parfois susceptibles de se propager du sud-ouest tout au long de la journée, et un certain risque de neige sur les collines.

“Conditions venteuses probables, avec des coups de vent possibles sur les hauteurs et vers les côtes. Températures proches de la moyenne saisonnière. Le temps reste variable jusqu’au Nouvel An, avec des pluies et des averses plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest.

“Doux dans le sud pour la dernière partie de la période, tandis que le nord connaît un mélange de périodes plus douces et plus froides.”