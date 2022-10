Le Met Office émet un avertissement météo jaune pour les vents violents et la pluie alors que la tempête Claudio à 70 mph frappe le Royaume-Uni le soir d’Halloween

De nombreuses régions d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord doivent être battues par des vents de 70 mph et de fortes pluies lorsque la tempête Claudio frappe.

Le Met Office a mis en place des avertissements météorologiques jaunes qui dureront jusqu’à mercredi.

Deux filles courent sous la pluie battante alors que les gens se dirigent vers Swansea pour célébrer Halloween 1 crédit

Une femme se couvre la tête de la pluie battante à Greenwich Crédit : LNP

Le Met Office a un avertissement météo jaune pour les vents forts en place le long de la côte sud de l’Angleterre Crédit : Met Office

La pluie devrait se répandre sur la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles mardi Crédit : Met Office

Ce soir, la tempête Claudio donnera un coup d’œil au sud de la Grande-Bretagne le long des zones côtières du sud s’étendant de Weymouth à Margate.

Ces zones peuvent s’attendre à voir des vitesses de vent de plus de 70 mph à certains moments.

La plupart des régions d’Angleterre et du Pays de Galles seront affectées par les conditions humides jusqu’aux premières heures de mardi alors que la pluie continue de se déplacer progressivement vers le nord-est pendant la nuit.

Le météorologue en chef du Met Office, Neil Armstrong, a déclaré: «Les impacts les plus importants de la tempête Claudio sont attendus dans le nord de la France, c’est pourquoi il a été désigné comme système par Météo-France.

“Ce que cela signifie pour nous au Royaume-Uni, c’est que des vents violents soient possibles le long d’une grande partie de la côte sud de l’Angleterre.

“Certaines zones côtières isolées et particulièrement exposées pourraient voir des rafales supérieures à 70 mph, tandis qu’une grande partie de la zone d’avertissement verra des rafales comprises entre 50 et 60 mph.”

Les averses se poursuivront jusqu’à mardi, le Pays de Galles et les régions du sud et du centre de l’Angleterre étant susceptibles de connaître les averses les plus fréquentes.

Des conditions misérables devraient également durer jusqu’à mercredi, ainsi que des mouvements de basse pression de l’ouest apportant du vent et de la pluie pour beaucoup.

Les vents seront probablement les plus forts le long des zones côtières de la mer d’Irlande, y compris l’ouest du Pays de Galles, le nord-ouest de l’Angleterre et le sud-ouest de l’Écosse, ainsi que la côte est de l’Irlande du Nord.

Le météorologue en chef adjoint Steven Keates a déclaré: «Dans la zone d’avertissement, des rafales sont attendues entre 55 et 65 mph.

« Ceci est associé à une basse pression se déplaçant vers le nord-ouest du Royaume-Uni, qui entraîne de fortes pluies mercredi, en particulier dans certaines parties du sud-ouest de l’Écosse, de la Cumbrie et de l’ouest du Pays de Galles, bien qu’une grande partie du Royaume-Uni verra de la pluie tout au long de la journée. .

“En plus des vents violents dans la zone d’avertissement, de nombreuses régions du Royaume-Uni connaîtront des vents forts et en rafales, au moins pendant un certain temps, mercredi.”

Ces fêtards tirent le meilleur parti des conditions humides alors qu’ils partent pour Halloween à Swansea 1 crédit