Le Met Office émet un avertissement de temps orange pour une chaleur extrême pendant QUATRE JOURS avant le grésillement d’été de 36 ° C

BRITS a reçu un avertissement de temps orange du Met Office pour une chaleur extrême au cours des QUATRE prochains jours.

Certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles doivent se méfier des températures brûlantes qui durent de jeudi à dimanche à l’approche d’une vague de chaleur de 35 ° C.

Les amateurs de soleil ont afflué vers la plage de Bournemouth Crédit : BNPS

Les Britanniques ont profité du soleil du week-end Crédit : w8media

Hier a atteint un 29C ensoleillé Crédit : w8media

Les températures devraient grimper à 35 ° C vendredi après des sommets doux de 29 ° C hier.

Manchester, Norwich, Birmingham, Bath, Cardiff, Oxford, Londres, Portsmouth et Brighton recevront les pires conditions météorologiques.

La chaleur étouffante n’atteindra cependant pas les températures record de juillet, qui ont culminé au-dessus de 40 ° C dans de nombreuses régions.

Pourtant, les responsables ont averti les Britanniques de prendre soin les uns des autres dans la chaleur ardente des prochains jours.

Ceux qui se trouvent dans les zones les plus chaudes doivent veiller à rester hydratés, fermer leurs rideaux et éviter la fumée des feux de forêt.

De même, l’Agence britannique de sécurité sanitaire a déjà publié une “alerte sanitaire à la chaleur” pour le sud et le centre de l’Angleterre jusqu’à 18 heures samedi.

Les températures devraient culminer au milieu des années 30 vendredi et samedi – en particulier à Londres, dans les Midlands et dans le sud-est et le sud-ouest de l’Angleterre.

L’Écosse et l’Irlande du Nord devraient connaître des températures élevées cette semaine, ce qui pourrait atteindre des conditions de canicule d’ici vendredi.

Cet après-midi, les régions du sud-ouest, notamment Gillingham dans le Dorset, Oxford et Gloucester, pourraient étouffer à 30 ° C.

Le Dr Agostinho Sousa, responsable des événements extrêmes et de la protection de la santé à l’UKHSA, a déclaré: “Les températures seront à nouveau très chaudes cette semaine, en particulier dans le sud et le centre du pays.

“Nous voulons que tout le monde profite du temps chaud en toute sécurité lorsqu’il arrive, mais n’oubliez pas que la chaleur peut avoir un impact rapide sur la santé.

“Il est important de veiller à ce que les personnes les plus vulnérables – les personnes âgées qui vivent seules et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents – soient préparées à faire face au temps chaud.

“Le conseil le plus important est de s’assurer qu’ils restent hydratés, qu’ils restent au frais et qu’ils prennent des mesures pour éviter que leur maison ne surchauffe.”

Malheureusement, un avertissement orange signifie également que la chaleur pourrait perturber les plans de voyage, avec des fermetures de routes et de rails, le risque de coupures de courant et le danger d’incendies de forêt.

La semaine dernière, le Met Office a déclaré que le sud de l’Angleterre avait connu son mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1836.

Le sud-est et le centre-sud de l’Angleterre ont reçu en moyenne seulement 5 mm (0,2 pouces) de pluie le mois dernier, tandis que l’East Anglia n’en a reçu qu’un peu plus avec 5,4 mm (0,21 pouces).

En conséquence, des incendies se sont déclarés à travers le Royaume-Uni où de l’herbe sèche et des forêts se sont enflammées.

À la fin du mois dernier, un énorme incendie de forêt a éclaté dans le Suffolk quelques heures seulement après que les équipes de pompiers se sont attaquées à une série d’énormes incendies à Londres et dans le Surrey.

Knodishall Common, dans l’est du comté côtier, a été englouti par les flammes dimanche soir – envoyant une fumée noire s’échapper dans la région.

Une autre conséquence du temps chaud et sec a été l’interdiction des tuyaux d’arrosage dans tout le pays.

Près d’un million de Britanniques à travers le pays pourraient se voir interdire d’arroser leurs jardins ou de nettoyer leurs voitures pendant des mois, a averti le Met Office.

Il est interdit aux Britanniques de certaines zones d’utiliser des tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins ou nettoyer les voitures, et les bassins d’ornement et les piscines privées doivent rester vides.

Quiconque enfreint les règles pourrait être giflé d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £.

La station balnéaire de West Bay dans le Dorset brillait au soleil Crédit : ©Graham Hunt

Pendant que d’autres prenaient la côte pour s’imprégner de quelques rayons Crédit : w8media

La rivière d’Ashton Keynes s’est complètement asséchée à cause de la chaleur Crédit : AFP

Un nageur se rafraîchit dans la mer Crédit : BNPS

Une femme a pris un bain de soleil sur un Clapham Common très sec Crédit : Reuters