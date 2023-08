Le Messi Burger vaut-il la peine d’être acheté ? Regardez le test de goût

La communauté du football a toujours été prompte à capitaliser sur la popularité de ses stars. De même, la star en profite en licenciant leurs ressemblances avec une grande variété de produits.

Même Lionel Messi n’est pas au-delà de l’exploitation du flux de revenus sans fin généré par sa ressemblance. À l’occasion du 50e anniversaire de Hard Rock en 2021, l’Argentin a signé un contrat de cinq ans en tant qu’ambassadeur de la marque avec l’entreprise.

Un nouvel élément de menu a été introduit l’année dernière à la suite de la collaboration du septuple vainqueur du Ballon d’Or avec le géant de la restauration rapide. Un burger spécial au Hard Rock Cafe, du nom de l’ancienne star de Barcelone et du Paris Saint-Germain, est désormais disponible.

Test de goût Messi Burger

Nos amis Futbol Miami TV se sont rendus au Hard Rock Cafe du centre-ville de Miami pour goûter le Messi Burger et le Messi Chicken Sandwich afin de le tester.

La nourriture approuvée par Messi n’est pas bon marché non plus. Messi Burger coûte 19,99 $. Il en va de même pour le sandwich au poulet Messi. Regardez la vidéo ci-dessous pour voir si ça vaut le coup :

Messi avait des liens antérieurs avec Miami grâce au Hard Rock Cafe

Le vice-président de la division café de Hard Rock International, Anibal Fernandez, a déclaré à l’époque : « C’est un honneur de poursuivre notre partenariat avec la star du football de renommée mondiale, Lionel Messi, et de faire passer la campagne LIVE GREATNESS au niveau supérieur avec le Messi Burger Champion’s. Édition.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’aider les fans de Hard Rock et de Messi à participer à l’action et ils vont adorer les nouvelles sauces, chacune complétant le Messi Burger à sa manière. »

En effet, un lien avec Miami a toujours existé entre les repas pour Lionel Messi. Le Messi Burger a été créé par la société qui détient les droits de dénomination du stade des Dolphins de Miami (Hard Rock) dans l’espoir d’attirer la superstar en Floride. Il est tout à fait possible que Messi joue au Hard Rock Stadium s’il accueille la finale de l’US Open Cup.

Qu’est-ce qui rend Messi Burger si spécial ?

Selon le site officiel du Hard Rock Cafe, une paire de galettes succulentes à base de bœuf haché frais est ce qui rend ce burger si populaire. Il est accompagné d’un délicieux assortiment de condiments.

Ceux-ci incluent la sauce fumée épicée caractéristique du Hard Rock, l’oignon rouge caramélisé, le chorizo ​​haché et le fromage provolone fondu. Pour compléter le plat, de la laitue romaine râpée et de la tomate mûrie sur vigne sont placées sur un pain brioché grillé.

À 19,99 $ chacun, les deux articles ont intérêt à être bons.

Photo: IMAGO / ABACAPRESS