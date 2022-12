Le choix du PDG de Twitter de savoir à qui confier la responsabilité de la censure est révélateur

La semaine dernière, le journaliste Bari Weiss a disséqué le dernier lot de “Twitter Files”, et bien que cette répression de la censure doive être applaudie, y a-t-il quelque chose que le public devrait savoir sur Weiss avant de devenir trop excité ?

Alors que Twitter BE (avant Elon) était devenu incroyablement compétent pour cacher des informations – et incriminer les ordinateurs portables – à certains publics, il n’a pas réussi à utiliser le même niveau de censure obsessionnelle contre son nouveau propriétaire, qui détient actuellement les clés du royaume. Et maintenant, avec ‘Twitter Files 2’ en concurrence avec Avatar 2 pour les ventes de pop-corn, l’ancien PDG Jack Dorsey doit se blâmer pour ne pas avoir installé un ‘kill switch’ sur l’ensemble de l’opération.

La semaine dernière, tous les regards étaient tournés vers le Twitter de Bari Weiss Compte alors que le journaliste indépendant a servi le dernier lot de fichiers Twitter à un public exigeant. Contrairement à la publication initiale de Matt Taibbi, qui montrait comment Twitter avait pris les ordres de marche de la campagne Biden pour bloquer le rapport explosif du New York Post sur la façon dont Hunter Biden et « le grand gars » ont dirigé une opération internationale de paiement au jeu de Kiev à Pékin. , le fil en 27 points de Weiss a montré comment le monstre des médias sociaux « mettait secrètement sur liste noire » de nombreux messages et utilisateurs conservateurs.

Lire la suite Musk licencie un responsable de Twitter lié au FBI

Jusqu’ici tout va bien. Musk et ses joyeux messagers semblent très déterminés à clarifier la liste des transgressions passées de Twitter, qui auraient pu être responsables du basculement de l’élection présidentielle de 2020 en faveur de Joe Biden. Espérons que Musk est sincère au sujet de «l’absolutisme» de la liberté d’expression et que la place publique électronique la plus grande et la plus influente du monde deviendra un véritable modèle de démocratie à notre époque. Pourtant, j’avais encore quelques doutes personnels.

Plus je lisais les messages sur la page de Weiss, plus je considérais la messagère et son propre bilan douteux de lutte contre la censure, sans parler de son soutien obstiné à l’establishment et de sa politique étrangère américaine interventionniste. Cela peut être une indication de l’orientation future de Twitter, puisqu’il y a des rumeurs selon lesquelles Weiss pourrait se voir proposer un poste sur la plate-forme de médias sociaux. En tout cas, la journaliste chevronnée, qui a travaillé à la fois pour le New York Times et le Wall Street Journal, a été vue la semaine dernière au siège de Twitter à San Francisco, où elle a été « avoir accès aux systèmes des employés de Twitter, ajouté à son Slack et avoir reçu un ordinateur portable de l’entreprise », selon Business Insider.

Chez Weiss deuxième publication sur les fichiers Twitter, elle a déploré que Twitter ait eu une fois une mission »donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément, sans barrières. En cours de route, des barrières ont néanmoins été érigées, a-t-elle noté. Pourtant, Weiss, que le Financial Times a un jour décrit comme un “martyr autoproclamé de la liberté d’expression”, elle-même n’a pas été en reste lorsqu’il s’agit d’ériger des barrières à la liberté d’expression, allant jusqu’à tenter de faire taire les voix académiques à son alma mater, l’Université de Columbia.

2. Twitter avait autrefois pour mission de “donner à chacun le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément, sans barrières”. En cours de route, des barrières ont néanmoins été érigées. — Bari Weiss (@bariweiss) 9 décembre 2022

En tant qu’étudiant à Columbia, Weiss a joué un rôle de premier plan dans la soi-disant controverse Columbia Unbecoming, qui portait principalement sur Joseph Massad, un professeur adjoint palestinien qui a enseigné un cours intitulé “Palestinian and Israel Politics and Societies”, dans lequel l’état de Israël et son traitement du peuple palestinien figuraient en bonne place. Weiss a contesté le message de Massad, disant à un moment donné qu’elle se sentait “intimidé” dans ses conférences, sans jamais préciser pourquoi, tout en se plaignant que “[T]Le temps qu’il a passé à parler du sionisme ou de la nation juive ou de la culture juive était inapproprié.” Pourtant, vu le titre du cours, à quoi s’attendait-elle vraiment ?

L’activisme étudiant de Weiss contre Massad, qui rappelle l’inquisition de la culture d’annulation qui domine aujourd’hui le milieu universitaire américain, a été tourné en dérision par le journaliste Glenn Greenwald, qui a écrit que Weiss et d’autres avaient décidé de “ruiner la carrière des professeurs arabes en assimilant leurs critiques d’Israël au racisme, à l’antisémitisme et à l’intimidation, et sa demande centrale était que ces professeurs (dont certains n’étaient pas titulaires) soient sanctionnés pour leurs transgressions. »

Lire la suite Musk promet une réforme de l'”interdiction fantôme” de Twitter

Et puis il y a le soutien inconditionnel de Weiss à la politique étrangère musclée d’interventionnisme des États-Unis, et sa dénonciation féroce de quiconque n’est pas d’accord avec sa position, comme la politicienne américaine Tulsi Gabbard, qu’elle a dénoncée comme une “Crapaud d’Assad” dans une interview avec Joe Rogan. Cette remarque faisait suite à la décision de Gabbard de rencontrer personnellement le dirigeant syrien, à Damas, sur une “mission d’établissement des faits” plutôt que de dépendre des médias grand public pour fournir “les faits” pour elle.

À son retour de Syrie, Gabbard a déclaré à CNN qu’elle était “sceptique” que le gouvernement de Bachar al-Assad était à l’origine d’une attaque à l’arme chimique qui a tué des dizaines de personnes en Syrie et qui a servi de prétexte pour lancer une attaque militaire américaine contre le pays. “Pourquoi devrions-nous simplement suivre aveuglément cette escalade d’une guerre de changement de régime contre-productive”, elle a demandé.

Cela vaut la peine de se demander si de telles opinions anti-establishment seront tolérées sur Twitter lorsque la prochaine guerre interventionniste américaine commencera. Après tout, la censure en cours des principaux médias, RT et Sputnik inclus, se poursuit. À une époque où le monde a besoin d’une variété de ressources d’information pour comprendre ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, et peut-être plus important encore, pourquoi cela se produit, les sources d’information russes ont non seulement été réduites au silence sur Twitter, mais dans une grande partie de l’hémisphère occidental. . Sur ce triste état des choses quand il s’agit de « l’absolutisme » de la liberté d’expression, Weiss est, jusqu’à présent, resté silencieux. Reste à savoir si cela changera ou non dans le prochain épisode des fichiers Twitter.