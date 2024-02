Le messager fermera ses portes après moins d’un an

M. Finkelstein a parlé avec grandeur de ses ambitions éditoriales, déclarant au New York Times en mars qu’il souhaitait que le site Web rappelle les grandes institutions journalistiques comme « 60 Minutes » et Vanity Fair. Il a critiqué la couverture médiatique de chaînes comme CNN et Fox News, soulignant ce qu’il a qualifié d’incohérences dans la couverture de l’attaque du 6 janvier contre la capitale américaine et la frontière sud.

M. Finkelstein et le président de The Messenger, Richard Beckman, un vétéran du magazine, prévoyaient d’embaucher 550 journalistes d’ici un an, ce qui aurait placé le site Web dans une catégorie de poids avec des publications comme le Los Angeles Times. M. Beckman a prédit que The Messenger générerait 50 millions de dollars cette année. Lors d’une démo l’année dernière pour le New York Times, M. Beckman a déclaré qu’il voulait que The Messenger fasse à nouveau tomber les lecteurs amoureux des médias, illustrant ce point avec une bobine grésillante marquée par le hit de Dire Straits « Money for Nothing ».

M. Finkelstein, un entrepreneur avec des décennies d’expérience dans la direction de publications comme The Hollywood Reporter et The Hill, a attiré 50 millions de dollars d’investissements pour cette start-up non testée. Les bailleurs de fonds du Messenger incluent Josh Harris, co-fondateur du géant du capital-investissement Apollo, et Thomas Peterffy, ancien directeur général d’Interactive Brokers. M. Harris était un bailleur de fonds de The Hill, que M. Finkelstein a vendu à Nexstar en 2020 pour 130 millions de dollars.

Mais leur argent a été vite dépensé. Vers la fin de l’année dernière, l’entreprise n’avait généré que 3 millions de dollars et ne disposait que de 1,8 million de dollars de liquidités. Le Messenger a perdu environ 38 millions de dollars – la majorité de son cycle de financement initial de 50 millions de dollars – et dépensait plus de 8 millions de dollars pour des bureaux en Floride, à Washington, DC et à New York.

Les choses se sont rapidement détériorées après le lancement. Gregg Birnbaum, rédacteur politique réputé, a démissionné après s’être heurté au directeur de la croissance de The Messenger, Neetzan Zimmerman. Les employés étaient fatigués des demandes de production en masse d’histoires basées sur les articles des concurrents. Les débuts du site ont rencontré un accueil tiède de la part des critiques de l’industrie comme Revue de journalisme de Columbia et Laboratoire Niéman.