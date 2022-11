Le message touchant qui est le secret du succès de Strictly de Fleur East – et comment il lui est venu d’outre-tombe

C’était le premier 40 parfait de Strictly de cette année – et l’hommage parfait au papa bien-aimé de Fleur East, qui, selon elle, lui a envoyé un message d’encouragement d’outre-tombe.

La pop star a ébloui à la salle de bal de la tour de Blackpool avec la routine de choix de son couple à indice d’octane élevé pour un mégamix de Destiny’s Child samedi, ce qui a incité même le juge notoirement difficile à satisfaire Craig Revel Horwood à atteindre ses dix pagaies.

Pennsylvanie

Fleur East a ébloui à la salle de bal de la tour de Blackpool avec la routine de choix de son couple à indice d’octane élevé sur un mégamix de Destiny’s Child[/caption] Instagram

Fleur a annoncé que son père Malcolm était décédé en 2020 et lui a rendu un hommage émouvant[/caption] Ray Collins – Le Soleil

La maman de Fleur, la puéricultrice Irene Frimpong-Manso, avec une photo de Fleur enfant[/caption]

Et cela n’aurait pas pu être un moment plus poignant pour Fleur, 35 ans, qui avait auparavant dédié sa performance à son père Malcolm, décédé en 2020.

Dans une vidéo émouvante avant de prendre la parole, le chanteur a déclaré: “Si mon père était ici et qu’il savait que je jouais à Blackpool, il éclaterait de fierté.

“Il était mon plus grand fan. Tout ce que je fais, je le fais pour lui et pour le rendre fier.

Fleur – dansant avec le pro Vito Coppola – a éclaté en sanglots lorsqu’elle a reçu son score en tête du classement qui a accompli une prophétie qu’elle avait reçue via un médium avant que Strictly ne commence.

LIRE PLUS D’ACTUALITÉS SUR LES CÉLÉBRITÉS PAS LES BIENVENUS Matt Hancock de I’m A Celeb banni du talk-show de Jonathan Ross LES COUPES DE JEZ La première coupe de Jeremy Hunt est une coupe de 110 £ du coiffeur utilisée par Brad Pitt

Elle avait précédemment révélé comment son cousin était allé voir un médium et avait reçu un message de quelqu’un de l’autre côté, appelé Malcolm, dont la fille était interprète.

Selon le médium, Malcolm a déclaré que la fille était “sur le point de commencer une aventure”.

Le médium a déclaré: “Il dit de lui dire que je suis si fier d’elle et de lui donner toute la chance du monde.”

Fleur a décrit la réception du message comme une expérience “étrange mais réconfortante” parce qu’elle était “anxieuse” de ne pas avoir son père avec elle.





Continuez à vous battre

Il était son rocher, l’aidant à lutter contre le racisme, la poussant à poursuivre son rêve lorsque sa carrière musicale au début s’est effondrée et lui apprenant même à faire le push-up parfait – un mouvement avec lequel elle a terminé la routine féroce de samedi.

Malcolm, décorateur à la retraite, est décédé d’une crise cardiaque en 2020.

Fleur a déclaré que sa mort avait laissé “un trou dans sa vie”.

L’ancienne chanteuse de X-Factor l’a décrit comme “la chose la plus difficile qu’elle ait jamais vécue” mais que cela l’a aidée à “continuer à se battre et à revenir plus forte” lorsqu’elle s’est retrouvée dans la danse à deux reprises.

Et dans un hommage en ligne sincère à son père bien-aimé, elle a raconté comment Malcolm “m’avait encouragé jusqu’à la fin” et avait été une source d’inspiration pour elle et sa jeune sœur Keshia.

En publiant un certain nombre de photos d’elle et de son père – dont une de lui la promenant dans l’allée lorsqu’elle a épousé son partenaire de longue date, le créateur de mode français Marcel Badiane-Robin en 2019 – Fleur a écrit: «M’encourager jusqu’à la fin.

Tu m’as appris, ainsi qu’à Keshia, à être confiants et à toujours poursuivre nos rêves. Je continuerai à jamais à te rendre fier.

Et c’est à Malcolm qu’elle attribue d’avoir contribué à inspirer son amour de la musique et de la scène.

Ayant grandi à Walthamstow, dans l’est de Londres, ses parents jouaient des disques tous les jours.

Fleur a déclaré: «Mon père m’a donné tous ses vieux vinyles. J’écoute surtout Off The Wall de Michael Jackson.

Et son père était l’une des personnes qui l’ont aidée à dépasser sa timidité naturelle pour embrasser les projecteurs.

Elle a expliqué: «Avant, je détestais jouer devant qui que ce soit, mais j’étais obligée de chanter devant ma famille, lors de réunions de famille. Puis ça s’est développé lentement et j’ai commencé à l’aimer.

Fleur est une entraîneuse personnelle qualifiée et l’énergie qu’elle apporte sur la piste de danse a époustouflé les juges.

La samba de la semaine dernière a laissé le juge Motsi Mabuse en larmes.

L’amour de Fleur pour l’exercice et l’alimentation saine vient de Malcolm.

Elle a déclaré: «Mon père était assez militant, il nous faisait faire des pompes à moi et à ma sœur le matin avant de nous brosser les dents.

“Mon père s’est assuré que nous n’avions jamais de boissons gazeuses à la maison, nous n’avions jamais de chocolats, nous n’avions jamais de bonbons.”

Ses parents – qui se sont séparés lorsque Fleur avait huit ans – ont inculqué une solide éthique de travail à leurs deux filles malgré leurs humbles débuts.

La soeur sosie Keshia est maintenant une maquilleuse de célébrités.

Fleur a déclaré : « Je n’ai pas du tout grandi dans une famille aisée. Être à la maison toute la journée et regarder des films, c’était un luxe.

Sa mère, l’infirmière de la crèche Irene Frimpong-Manso, est ghanéenne, et Fleur a révélé qu’elle avait subi des abus racistes à l’école, une fille lui ayant dit une fois que sa peau était “sale”.

Elle a déclaré: “Je me souviens être rentrée à la maison en larmes et ma mère et mon père m’ont dit:” N’écoute jamais personne qui fait ce genre de commentaires – tu es belle et c’est ainsi que Dieu t’a créée “.

“Ils m’ont dit d’ignorer les gens comme ça. Mais c’était quand même horrible. Les enfants me demandaient : ‘Es-tu noir ou es-tu blanc ?’ J’étais souvent dans une position où j’avais l’impression de devoir choisir un camp, c’était difficile.

Son quartier pouvait être difficile et de nombreux jeunes qu’elle connaissait tombaient dans le crime. Fleur a déclaré: “Les gens que je connaissais sont allés en prison pour cambriolage et drogue.”

Ray Collins – Le Soleil

Les deux parents de Fleur l’ont encouragée à poursuivre son rêve de devenir chanteuse[/caption]

Sur l’étagère

Malcolm et Irene l’ont encouragée à poursuivre son rêve de devenir chanteuse.

Sa première audition pour The X Factor remonte à 2005, dans le cadre du groupe de filles Addictiv Ladies avec trois amis d’enfance.

Ils ont été rapidement éliminés dans les émissions en direct.

Fleur a ensuite étudié l’histoire et le journalisme à l’université, mais a continué à sortir de la musique et a emprunté des milliers de livres à sa famille dans le but de devenir une star.

Lorsqu’elle n’a pas réussi, elle a pensé à abandonner la musique.

Son cousin Nick Meaney a déclaré à l’époque: «Elle travaillait juste, essayant de faire connaître sa musique. Elle a découvert qu’elle était déprimée.

“Sa carrière n’allait pas comme elle le souhaitait. Comme tout le monde, vous avez des doutes.

Mais les paroles prononcées par son père ont dû résonner dans ses oreilles et elle a changé d’avis.

Elle a déclaré: «J’ai travaillé dans un centre d’appels et en tant que serveuse de boîte de nuit.

J’ai servi du champagne à Rihanna.

Ces moments pourraient être tristes, mais je me suis dit : “Un jour, Fleur, un jour, ce sera toi”.

Mais il a quand même fallu beaucoup d’encouragements de la part de son père et du reste de la famille pour donner une autre chance à The X Factor en 2014 en tant qu’artiste solo.

Sa foi dans le talent de sa fille s’est avérée bien fondée lorsqu’elle est arrivée deuxième en finale devant Ben Haenow.

Le fier Malcolm était derrière elle tout le long – bien qu’il soit un fan de Strictly et qu’il ait raté son “émission préférée”.

Dans la vidéo diffusée sur Strictly samedi soir, Fleur a déclaré: «C’était son émission préférée. Quand j’étais sur The X Factor, il fonctionnait en même temps que Strictly et mon père était très ennuyé de devoir manquer les résultats de Strictly parce qu’il me regardait à la télévision.

Elle a signé avec Syco Music de Simon Cowell en 2015 et a sorti son premier album peu de temps après, avec le single Sax au n ° 3.

Fleur a révélé plus tard qu’elle avait l’impression d’avoir été laissée “sur l’étagère” par le label parce qu’ils ne sortaient aucune des musiques qu’elle enregistrait.

Au bout de trois ans, elle a supplié d’être abandonnée pour pouvoir aller vers un autre label.

Elle était de retour sur nos écrans lorsqu’elle est apparue dans la série 2018 de I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici! où elle s’est jetée dans les procès de Bush Tucker, étant expulsée juste avant la finale.

L’ancien patron Simon a semblé prendre un coup à son passage dans la jungle, mais sa fouille a été accueillie par des huées.

Fleur a dit plus tard : « Simon est un homme intelligent. Je pense que c’était un peu une blague.

“Et pendant que j’étais dans la jungle, Sax est revenu dans le Top 40, alors qui rit, vraiment?”

Ray Collins – Le Soleil

L’inspiration de Fleur a commencé à grandir dans l’est de Londres où ses parents jouaient des disques tous les jours[/caption] Pennsylvanie

Fleur – dansant avec le pro Vito Coppola – a éclaté en sanglots lorsqu’elle a reçu son score en tête du classement[/caption]

En savoir plus sur le soleil DÉTAILS DU CODE VESTIMENTAIRE Je me suis fait virer du gymnase pour ma tenue “inappropriée” RISE ‘N’ SHINE Toby Carvery ramène un élément populaire du menu du petit-déjeuner après un contrecoup

C’est, bien sûr, Fleur qui a eu le dernier rire – et qui regarde maintenant la finale Strictly.

À quelques semaines seulement de la compétition, son père l’encouragera sûrement alors qu’elle tente de soulever le trophée Glitterball.