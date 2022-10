Le message touchant d’un homme à travers un truc plus léger frappe l’accord avec les internautes

Les gens sont devenus des experts pour masquer leurs sentiments. Lorsque quelque chose nous dérange, au lieu de partager le problème avec nos proches, nous avons tendance à faire des grimaces et à cacher nos émotions. Par conséquent, dans ce monde en évolution rapide où tout le monde court derrière le succès et est occupé par sa propre vie, il est important de vérifier vos amis et votre famille pour savoir comment ils vont.

Un compte Twitter nommé Tansu Yegen a partagé une vidéo touchante sur le site de micro-blogging qui capture magnifiquement le fait que la gentillesse va en effet loin. “Message puissant” lit le tweet.

Le clip désormais viral montre un homme essayant d’effectuer un tour simple avec un verre d’eau et deux briquets à la main. Cependant, à la fin de la vidéo, vous vous rendrez compte que l’astuce est destinée à diffuser un message plus profond parmi les masses.

Pour créer un exemple, l’homme demande aux spectateurs de penser aux deux briquets comme à deux êtres humains. Il prend l’un des briquets et le met dans un verre et continue d’y verser de l’eau. La mise en page textuelle ci-dessous indique “Ce que vous ne voyez pas”.

L’eau à l’intérieur du verre représente les épreuves d’une personne dans sa vie comme les traumatismes de l’enfance, les insécurités, les abus, le stress et la solitude. Il en résulte que le briquet perd son feu lorsque l’homme le sort de l’eau. De même, dans le cas des humains, lorsqu’ils continuent à faire face à des difficultés dans la vie, ils ont tendance à perdre leur « étincelle ».

Cependant, voici la partie la plus importante, que l’homme essaie de vous apprendre. Avec l’autre briquet à la main, il l’allume et passe doucement la fusée éclairante au briquet qui a été mis à l’eau. À la grande surprise de tous, il reprend vie. Ainsi, ce message puissant est une véritable envie de l’homme d’être gentil avec tout le monde, parce que “vous ne connaissez pas leur histoire”.

La vidéo a retenu l’attention des utilisateurs des réseaux sociaux. Ils se sont précipités vers les commentaires pour hocher la tête en accord avec le message unique mais puissant. “Essayez de marcher un mile dans leurs chaussures avant de juger quelqu’un, vous pourriez être surpris de ce que vous trouverez”, a écrit un utilisateur.

« Que Dieu le bénisse pour cela. Exactement ce dont nous avons tous besoin. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c’est de la motivation pour continuer. Nous avons tous besoin de quelqu’un qui puisse allumer le feu du bonheur dans notre vie et effacer les ténèbres et les traumatismes ancrés en nous », a commenté un deuxième.

La vidéo a recueilli plus de 13 millions de vues et plus de 519,4k likes sur la plateforme de micro-blogging. Le message vous a-t-il touché vous aussi ?

