Le message sur le crime de Zeldin résonne dans la course au gouverneur de New York

NEW YORK (AP) – Alors que de nombreux candidats républicains ont commencé cette année électorale en attaquant les démocrates à propos de l’inflation, Lee Zeldin de New York avait un objectif différent: le crime.

Le candidat du GOP au poste de gouverneur a passé une grande partie de l’année à protester contre une série de fusillades et d’autres crimes violents, y compris une série d’attaques non provoquées contre les métros de New York. Il a déploré des histoires de coups de couteau, des personnes poussées sur les voies par des inconnus et un incident bizarre près de Times Square au cours duquel plusieurs femmes en justaucorps vert fluo ont attaqué et volé deux femmes dans un train.

Et dans une tournure personnelle, deux adolescents ont été blessés lors d’une fusillade en voiture devant son domicile au début du mois.

“Je vais vous dire quoi: beaucoup de gens me disent qu’ils gardent la tête sur un émerillon plus que jamais auparavant”, a déclaré Zeldin devant une station de métro dans le Queens quelques jours après qu’un passager du métro ait été poussé sur les rails. “Les gens marchent dans ces rues comme s’ils se trouvaient dans une zone de combat.”

Avant les élections du 8 novembre, les républicains du pays concluent avec un message qui suit de près ce que Zeldin a soutenu une grande partie de l’année. Lors de récents débats de la Géorgie au Michigan et au Wisconsin, les candidats du GOP ont qualifié les démocrates d’inattentifs au crime. Et à New York, il y a des signes que le message sur le crime résonne alors que la course entre Zeldin, un membre du Congrès américain à quatre mandats, et la gouverneure démocrate Kathy Hochul se resserre quelque peu dans la dernière ligne droite.

“Les New-Yorkais dans les villes sont très, très frustrés par plusieurs années de pic visible et palpable de criminalité et d’érosion de la qualité de vie”, a déclaré le stratège démocrate Jon Reinish. “Il y a des électeurs sur la table qui seraient normalement hors de la table.”

Zeldin et Hochul se rencontreront mardi pour leur seul débat avant les élections générales.

Hochul est toujours considéré comme le favori de la course. Un républicain n’a pas remporté le manoir du gouverneur à New York depuis 2002, lorsque le gouverneur George Pataki a été réélu à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Dans chaque course de gouverneur de l’État depuis 2006, le démocrate a gagné par une marge significative. Les démocrates sont plus nombreux que les républicains dans un rapport de 2 contre 1, ce qui donne à Hochul un net avantage même si son parti fait face à des vents contraires à l’échelle nationale.

Les sondages du Siena College depuis juillet, y compris aussi récemment que la mi-octobre, ont montré à Hochul une avance significative sur Zeldin. Mais d’autres sondages récents ont suggéré que Hochul n’a qu’un avantage modeste.

“C’est une course beaucoup plus serrée que prévu”, a déclaré Thomas Doherty, stratège politique et assistant de Pataki.

Même si Hochul gagne, une performance plus faible que prévu en tête du ticket pourrait avoir des implications pour les autres démocrates sur le scrutin, en particulier ceux qui participent à des compétitions plus serrées dans le nord de l’État et l’ouest de New York. Le parti aura besoin d’une forte participation, par exemple, pour conserver le district de la vallée de l’Hudson du représentant américain Sean Patrick Maloney ou pour renverser le siège de la région de Syracuse laissé vacant par le républicain John Katko.

La stratégie de Zeldin a parfois reflété les mouvements du maire de New York Eric Adams, un modéré qui a remporté une primaire démocrate bondée l’année dernière en se concentrant sur les taux de criminalité et a fait un point sur la campagne électorale et en tant que maire pour tenir des conférences de presse sur les scènes de crime. Cela a également donné à Zeldin une plate-forme de campagne à New York, un bastion généralement libéral où les candidats républicains font face à une bataille difficile.

Il est apparu devant des immeubles d’appartements, des bodegas et des stations de métro de New York où la violence s’est déroulée et a déclaré que le crime était hors de contrôle.

“Il y a une augmentation de la criminalité dans nos rues et dans nos métros, et les responsables actuels à Albany ont l’impression de ne pas avoir adopté suffisamment de lois pro-criminelles”, a récemment déclaré Zeldin.

Les taux de crimes violents et de meurtres ont largement augmenté aux États-Unis depuis la pandémie de coronavirus, grimpant à certains endroits à partir de creux historiques. Alors que les experts ont souligné un certain nombre de causes potentielles, notamment les bouleversements mondiaux liés à la pandémie, les républicains ont tenté de rejeter la faute sur les réformes de la justice pénale adoptées après le meurtre de George Floyd par la police.

La réalité est souvent plus nuancée. À New York, les taux de meurtres, de viols, de vols et d’agressions ont tous augmenté depuis la pandémie, et tous ces crimes, à l’exception du vol, ont augmenté de 2012 à 2021, selon les données de l’État de New York.

À New York, les taux de meurtres sont inférieurs à ce qu’ils étaient il y a deux ans, mais les taux de viols, de vols, d’agressions et de cambriolages sont tous en hausse, selon les données du département de police de New York. Les crimes sur le système de transport en commun de la ville sont plus de 40% plus élevés qu’au même moment l’année dernière. Mais la fréquentation du métro a augmenté depuis l’année dernière, et les 1 800 plaintes pour crime déposées jusqu’à présent en 2022 dans le métro représentent une infime fraction du trafic sur un système qui voit environ 3,5 millions de passagers par jour.

Pourtant, Hochul prête attention aux attaques de Zeldin et répond.

Au cours du week-end, elle est apparue avec Adams à New York pour annoncer que davantage de policiers seraient déployés dans les métros, avec des agents sur les quais dans au moins 300 stations pendant les heures de pointe et des agents des transports en commun pour prendre des centaines de trains supplémentaires par jour, également pendant les heures de pointe. heures.

Alors qu’elle a intensifié ses attaques de campagne décrivant Zeldin comme “trop ​​extrême” et notant ses liens avec l’ancien président Donald Trump, ses publicités de campagne ont inclus un nouvel objectif de sécurité publique. Son annonce de campagne publiée vendredi promettait qu’en tant que gouverneure, elle s’efforçait de fournir “un retour à la maison en toute sécurité la nuit, un trajet en métro sans peur, un New York plus sûr pour chaque enfant”.

Lors d’une conférence de presse indépendante lundi, Hochul a rejeté l’idée qu’elle n’avait pas parlé de crime.

« Je ne laisse pas le théâtre politique là-bas affecter ce que nous avons fait. Ce n’est pas un problème nouveau pour moi, et je pense que c’est ce que nous avons établi », a-t-elle déclaré.

Zeldin fait toujours face à de nombreux obstacles, peut-être plus particulièrement son alliance avec Trump, qui est impopulaire dans l’État bleu. Après que Trump ait revendiqué à tort une fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020, Zeldin, dans son rôle de membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a voté contre la certification de la victoire de Joe Biden.

Les liens de Zeldin avec Trump sont devenus encore plus gênants ce mois-ci lorsque Trump, le jour où il a approuvé Zeldin, a déclaré que les Juifs américains devaient « se ressaisir » et « apprécier » Israël « avant qu’il ne soit trop tard ». Les Juifs constituent une circonscription importante à New York et Zeldin est juif, mais il n’a pas répondu au commentaire de Trump.

À l’approche des élections, Zeldin a cherché à se distancier de l’ancien président dans une certaine mesure. Lorsque Trump l’a approuvé, Zeldin a écarté l’approbation, affirmant que “cela n’aurait pas dû être une nouvelle” et notant que l’ancien président “m’a soutenu auparavant”.

Il a également tenté de s’éloigner de l’avortement après des attaques soutenues de Hochul sur la question.

“Je ne changerai pas et je ne pourrais pas changer la loi sur l’avortement de New York”, a déclaré Zeldin dans une nouvelle publicité télévisée.

L’ancien gouverneur de New York, David Paterson, un démocrate, a déclaré que l’alliance de Zeldin avec Trump n’est pas une attaque aussi puissante pour Hochul avec tout ce à quoi les New-Yorkais sont confrontés.

“En raison de l’inflation et des problèmes de criminalité, ainsi que d’autres problèmes que nous rencontrons uniquement dans notre qualité de vie, je pense que les électeurs vont être beaucoup plus pragmatiques quant à la façon dont ils vont maintenant qu’avant. , que nécessairement qui soutient qui », a déclaré Paterson.

Pataki, le dernier gouverneur républicain, a tenu à souligner son soutien au droit à l’avortement lorsqu’il a gagné il y a des décennies.

“Les démocrates n’arrêtent pas de parler d’avortement, et regardez – cela pourrait être le sauveur pour eux”, a déclaré Doherty, l’ancien assistant de Pataki.

Mais Doherty a déclaré que s’il menait une campagne, la seule chose dont il parlerait serait le crime.

“C’est quelque chose”, a-t-il dit, “qu’un candidat républicain au poste de gouverneur puisse monter dans le manoir d’Albany.”

L'écrivain de l'Associated Press/Report for America Maysoon Khan à Albany, New York, et la journaliste de sondage AP Hannah Fingerhut à Washington ont contribué à ce rapport.

Michelle L. Price, Associated Press