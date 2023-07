Le message Sunday Jalsa d’Amitabh Bachchan est trop beau pour être manqué

Les rassemblements du dimanche à Jalsa ont lieu depuis 1982. Amitabh Bachchan sort de sa résidence et salue les fans qui ont voyagé pour avoir un aperçu du célèbre acteur.

Révélant pourquoi il joint toujours ses mains lors des célèbres rencontres du dimanche, la star a écrit comme légende de la vidéo : « L’amour éternel pour ceux qui viennent… ils sont la cause de mon devenir…Ÿ™ les mains qui se rencontrent symboliquement union .. ma gratitude pour l’un, et l’honneur et la grâce de l’autre .. »

Pour ceux qui ne le savent pas, les rassemblements du dimanche à Jalsa sont une tradition de longue date depuis 1982. Amitabh Bachchan sort de sa résidence et salue les fans qui ont voyagé de loin pour un aperçu du célèbre acteur.

Pour vous rafraîchir la mémoire, Amitabh Bachchan a dû faire une pause dans sa tradition dominicale plus tôt cette année car il s’est blessé sur les plateaux du projet K de Nag Ashwin. Néanmoins, il a fait une apparition quelques jours plus tard dans une écharpe maison. Parlant de la même chose sur son blog, il a écrit: « Et le travail continue .. les bénédictions dominicales des sympathisants .. mon amour, mon affection et ma gratitude .. ils viennent toujours .. moi en écharpe maison et le gris. »

Quelle est la prochaine étape pour Amitabh Bachchan ?

Amitabh Bachchan apparaîtra ensuite sur les grands écrans avec le drame de science-fiction Project K, aux côtés de Prabhas et Deepika Padukone. Produit par C. Aswani Dutt sous la bannière de Vyjayanthi Movies, Kamal Haasan et Disha Patani joueront également des rôles clés dans le drame très attendu.

Santhosh Narayanan est à bord de l’équipe en tant que compositeur de musique, tandis que Djordje Stojiljkovic a géré le travail de caméra pour le film. Le montage du film a été assuré par Kotagiri Venkateswara Ra.

Project K devrait sortir dans les salles de cinéma le 12 janvier 2024.

En plus de cela, la programmation d’Amitabh Bachchan comprend en outre Ganapath: Part 1 et Kaun Banega Crorepati Season 15.