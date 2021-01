Là étaient aussi de petites manifestations Mercredi dans les villes canadiennes de Toronto, Vancouver et Calgary. Lors de la manifestation de Vancouver, un photojournaliste a été battu par un partisan de Trump dans ce qui a été décrit comme une attaque non provoquée.

Anna-Sophie Harling, directrice de l’Europe chez NewsGuard, une entreprise qui détecte la désinformation en ligne, a déclaré que son organisation avait également trouvé un soutien pour le mouvement « arrêter de voler » en Australie, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne avec le message se propage via les réseaux sociaux.

Jacob Davey de l’Institute for Strategic Dialogue a déclaré que des messages pro-Trump étaient diffusés en Grande-Bretagne via des réseaux sociaux de niche comme Parler ou Telegram. « Cela témoigne de la nature de plus en plus transnationale de l’extrême droite, et en particulier de l’influence de la politique américaine sur l’extrémisme d’extrême droite dans le monde », a déclaré Davey.