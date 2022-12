Le message sous-jacent d’un Poutine bavard : je suis toujours en charge

La plupart de ce que M. Poutine a dit a répété ses positions passées, et une grande partie de ce qu’il a dit était fausse. Sur l’Ukraine, il a déclaré qu’« à la fin, nous devrons parvenir à un accord » pour arrêter la guerre, même s’il n’a donné aucune indication d’être prêt à respecter la souveraineté ukrainienne. Et faisant référence à la libération jeudi de la star américaine du basket-ball Brittney Griner en échange du marchand d’armes russe Viktor Bout, M. Poutine a déclaré que la Russie “ne refusera pas de faire plus de ce travail à l’avenir”.

Pourtant, sa série d’apparitions était aussi un message en soi : celui d’un président qui, malgré une économie qui s’effondre sous les sanctions et les énormes pertes militaires de la Russie, tente de se présenter comme sain, alerte et toujours aux commandes.

L’éclatement de l’activité a été un départ de novembre, lorsqu’il n’a organisé qu’un seul événement public prolongé du 10 au 20 novembre – une absence sous les projecteurs qui est restée inexpliquée par le Kremlin.