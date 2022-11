Le message sincère de Vikram Gokhale à Anupam Kher

La famille de Vikram Gokhale a publié une déclaration disant que les histoires de sa mort qui circulent depuis hier soir sont fausses. Ils ont déclaré que Vikram est toujours en vie mais dans un état grave.

Maintenant, Anupam Kher a partagé une vidéo dans laquelle Vikram Gokhale peut être vu en train de lui donner un message.

Dans la légende, Anupam Kher a écrit: “J’ai reçu ce message de mon plus cher ami et l’un des meilleurs acteurs de notre pays #VikramGokhale il y a 12 jours. Je l’ai rappelé et lui ai dit que le poème qu’il m’avait envoyé était incomplet. Sa réponse fut : “La vie incomplète hai mere dost !” Et ri. La nouvelle de son décès m’a profondément attristé. Je viens de finir de jouer dans un film #TheSignature qui est un remake de son film Marathi #Anumati. Quand il a dit “kab dikha rahe ho?” J’avais dit “aapko dikhane ke liye navras hu” Il a ri bruyamment et a répondu, tab à achha hi kiya hoga “Malheureusement, il ne pourra jamais regarder le film ! Tu resteras le meilleur mon ami #Great #Actor #AmazingPerson.





S’adressant au Times of India, l’épouse de Vikram, Vrushali, a déclaré: “Il est tombé dans le coma hier après-midi et après cela, il n’a pas répondu au toucher. Il est sous ventilateur. Les médecins décideront demain matin quoi faire, selon qu’il s’améliore, coule ou ne répond toujours pas. Il s’est un peu amélioré mais a encore glissé. Il a eu une foule de problèmes, comme au cœur et aux reins. En ce moment, il a une défaillance multiviscérale.

Sa fille a également réfuté les rumeurs et a déclaré à l’ANI : “Il est toujours dans un état critique et sous assistance respiratoire et n’est pas encore décédé. Continuez à prier pour lui.”

De nombreuses célébrités de Bollywood, dont Ajay Devgn, Riteish Deshmukh, Aly Goni et Javed Jaafery, entre autres, se sont rendues sur Twitter pour exprimer leurs condoléances après avoir entendu les informations sur le décès du célèbre acteur aux premières heures de jeudi.