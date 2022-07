Le message sincère de Mirabai pour les supporters après avoir décroché l’or du CWG

L’haltérophile indien Mirabai Chanu Saikhom a démoli samedi le terrain avec un acte de classe, remportant la première médaille d’or de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2022. Elle a soulevé un total de 201 kg dans la catégorie féminine de 49 kg pour écrire l’histoire avec un record des Jeux.

Chanu a soulevé 88 kg à l’arraché, puis a ajouté 113 kg de l’épaulé-jeté pour laisser l’opposition loin derrière. Alors que Mirabai a soulevé 201 kg pour la médaille d’or, Marie Hanitra Roilya Ranaivosoa de Maurice a remporté l’argent avec un total de 172 kg tandis que la Canadienne Hannah Kaminiski a remporté le bronze avec un total de 171 kg.

Après une deuxième médaille d’or consécutive du Commonwealth, la jeune femme de 27 ans a consulté son compte officiel sur les réseaux sociaux et a remercié le peuple indien de lui avoir fait confiance.

“Soulever 201 kg n’a jamais été facile, mais grâce à l’amour et aux souhaits de milliards de personnes chez nous, chaque défi n’est qu’une tentative”, a-t-elle tweeté.

Il y a quatre ans, Mirabai avait remporté la médaille d’or à Gold Coast tandis que Ranaivosoa avait terminé deuxième. La commande est restée la même à Birmingham également.

Mirabai a attendu en épaulé-jeté jusqu’à ce que tous les autres haltérophiles aient terminé leurs efforts, le meilleur étant les 97 kg soulevés par le Canadien Kaminski. La première a facilement ramassé 109 kg lors de sa première tentative et l’or était déjà dans son cagnotte. Elle a soulevé 113 kg pour établir le record des Jeux et a essayé à 115 kg mais a échoué.

« Je suis content de ma performance ici. Gagner une médaille d’or avec un record, c’est toujours bien. Je m’attendais à gagner la médaille d’or et j’ai réussi à le faire », a déclaré Mirabai après la cérémonie de remise des médailles.

“Après les Jeux Olympiques de Tokyo, j’ai travaillé à améliorer mes performances à l’arraché et je suis content d’avoir réussi à bien faire ici. Je continuerai à bien faire dans les prochains mois car mon objectif est de bien performer au Championnat du monde en décembre de cette année », a-t-elle ajouté.

L’or de Mirabai était la troisième médaille pour l’Inde dans l’arène d’haltérophilie après que Sanket Sargar (55 kg) et Gururaja Poojary (61 kg) aient respectivement remporté une médaille d’argent et une médaille de bronze plus tôt dans la journée.

