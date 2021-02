Le message réconfortant des Golden Globes de Karamo vous inspirera

Après des années de défis, KaramoLes rêves de sont enfin devenus une réalité.

Le samedi 27 février, le Œil queer star – qui accueillera le tapis rouge de E! aux Golden Globes cette année – a écrit un article émouvant sur Instagram à propos de finalement décrocher son emploi de rêve.

« Il y a 7 ans … je luttais pour trouver un emploi à plein temps pour me débrouiller tout seul, élever deux enfants seule et me précipiter dans une classe d’accueil après que mes enfants se soient endormis parce que je rêvais d’être animatrice de télévision », l’ancien Monde réel: Philadelphie star partagée. « 7 ans plus tard: je suis un animateur nominé aux Emmy, animant d’autres émissions et dimanche, j’anime le tapis rouge des Golden Globes pour @eentertainment. »

Karamo a poursuivi son message en disant à ses partisans de ne pas «renoncer à vos rêves».

«S’il vous plaît, n’abandonnez pas», a-t-il écrit. « C’est peut-être difficile mais votre heure approche! Je crois en vous, continuez à croire en vous-même! S’il vous plaît, n’abandonnez pas … Je vous en supplie! Vous êtes le suivant! Je pleure en tapant ceci parce que votre les rêves sont réels et se réaliseront. «