Le message que les principaux directeurs financiers envoient aux présidents de la Fed n’est pas optimiste

La Réserve fédérale devrait suspendre ou ignorer – selon le terme que vous préférez – ses hausses de taux d’intérêt lors de la réunion du Federal Open Market Committee de cette semaine après la série de hausses la plus agressive depuis les années 1980. Mais il ne suffira pas à la Fed de maintenir les taux là où ils sont actuellement, à 5%, puis de reprendre immédiatement la hausse en juillet si la banque centrale veut éviter un sort potentiellement mauvais pour l’économie, selon plusieurs chefs agents financiers de grandes entreprises.

les directeurs financiers sur un Conseil des directeurs financiers de la CNBC appel mardi matin qui a déclaré avoir récemment parlé directement avec les présidents de la Fed dans leurs régions, a relayé le message suivant à la banque centrale : il n’est pas temps de faire une pause ou de sauter, il est temps d’arrêter.

Ce point de vue provenant des entreprises de l’ensemble de l’économie correspond aux résultats de la dernière enquête de la Fed CNBC, publiée mardi matin, qui révèle que si les marchés voient une probabilité de 68% d’une hausse en juillet, 63% des répondants à l’enquête ne voient aucun changement et , en fait, pensent que la Fed est à la fin de son cycle de hausse.

Les directeurs financiers de l’appel CNBC, qui est mené selon les règles de Chatham House pour permettre aux dirigeants de parler franchement, ont déclaré qu’ils voyaient des signes dans les dépenses de consommation et la solidité du crédit pour indiquer que les hausses de taux de la Fed ne fonctionnent pas seulement, mais la preuve est en les données suggèrent que des effets économiques retardés et plus importants sont à venir.

La faiblesse des consommateurs qui a commencé au premier trimestre s’est poursuivie et la suite C s’inquiète du fait que les mesures prises par la Fed n’apparaissent pas encore pleinement dans les données de l’IPC, mais le seront assez tôt. Le dernier indice des prix à la consommation publié mardi matin est tombé comme prévu, avec une inflation en hausse de 0,1% par mois et à un taux annuel de croissance de 4%, le plus bas depuis deux ans. Mais l’inflation sous-jacente a augmenté de 0,4% sur le mois et était toujours en hausse de 5,3% par rapport à il y a un an, indiquant que les consommateurs sont toujours sous le feu des critiques.

Alors que les prix des aliments et de l’énergie sont retirés de l’inflation de base pour éliminer la volatilité, un directeur financier a déclaré que la récente baisse « spectaculaire » des prix de l’énergie commencerait à se frayer un chemin dans l’indice d’inflation de base au fil du temps, ce qui fait une pause lors de cette réunion du FOMC un décision intelligente de la Fed, mais probablement pas suffisante. La Fed reste concentrée sur le marché du travail et le ralentissement de la croissance des salaires tout en augmentant le chômage comme clé pour réduire l’inflation des services. Le directeur financier a concédé que la « grande anomalie » est toujours l’emploi, qui continue d’être solide et que les entreprises « ne voient pas de rupture de manière mesurable ».

Mais le directeur financier a déclaré que lorsqu’il examinait un Indice ISM Services qui tend maintenant à baisser cinq mois de suite, la seule conclusion à laquelle il peut arriver est : « Cela ne se produit généralement que si nous sommes en récession. Il y a une chance que nous découvrions que le deuxième trimestre est une récession et nous n’apprendrons peut-être pas cela jusqu’au troisième trimestre. Les services sont en territoire de contraction que nous n’avons pas vu depuis longtemps.

« J’ai partagé avec [a regional Fed president] qu’ils devraient s’arrêter, pas s’arrêter », a déclaré un autre directeur financier lors de l’appel. « Les effets de traînée se manifestent. … Il est dangereux de se concentrer sur l’emploi. »