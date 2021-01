Le message puissant de Saira Khan alors qu’elle admet que toutes les sœurs ne sont pas amicales

Saira Khan a livré sa sagesse sur les fraternités qui ne sont pas toutes amicales avec ses disciples.

La star au franc-parler, 50 ans, a récemment annoncé qu’elle quittait Loose Women après cinq ans sur le panel.

Alors qu’elle avançait dans sa vie personnelle, Saira a partagé un message mystérieux conseillant à ses 91.1k adeptes de se méfier des fraternités qui ne sont pas des «endroits amicaux, gentils et solidaires».

Accompagnée de son message perspicace, la sensation télévisée a partagé une photo de retour avec ses amis Giovanna et Louise à Chamonix, en France, où ils vivent tous les deux.

La présentatrice a félicité ses amis pour leur «amitié, leur loyauté, leur honnêteté et leur fiabilité».





Dans son long post, elle a écrit: « Ce souvenir vient de surgir sur mon téléphone. C’est moi en 2019 avec mes amis Giovanna et Louise à Chamonix France. Ils vivent tous les deux là-bas et quand je vais visiter, nous nous lions ensemble sur notre amour pour la spiritualité, la santé, le fitness, le grand air et la famille.

«Nous avons tous des expériences de vie, des perspectives et des opinions différentes, mais ce qui maintient cette amitié forte, malgré la distance, c’est notre amour de garder la« fraternité ». Ce que cela signifie, c’est être fidèle à l’amitié, loyal, honnête et fiable – nous aidons les uns les autres.

«Faire partie d’une« fraternité »saine me donne la confiance sous-jacente que j’ai toujours quelqu’un vers qui me tourner si je veux discuter, une épaule sur laquelle pleurer, me chercher ou me rassurer que je fais la bonne chose . »





Cependant, Saira a révélé que toutes les fraternités n’avaient pas un impact sain sur la vie des gens.

La mère a expliqué qu’elle faisait partie de fraternités qui font ressortir des traits comme l’envie, le dépit et la déloyauté.

Elle a poursuivi: «Toutes les« fraternités »ne sont pas des lieux amicaux, gentils et solidaires. Toutes les femmes n’utilisent pas la« fraternité »comme un lieu pour améliorer la vie et les opportunités d’autres femmes.





«Il y a eu des moments où je n’ai pas été la meilleure« sœur »et que je me suis laissé tomber à cause de mes propres insécurités et de ma peur qui m’ont amené à me sentir menacé, faisant ressortir ces horribles traits d’envie, de dépit et de déloyauté.

« Mais, parfois c’est aussi à cause de la compagnie que j’ai gardée et j’ai été très déçu de m’être égaré – j’étais faible et pathétique – je n’ai que moi-même à blâmer et j’ai honte de m’être baissé si bas. «

Dans le message cryptique, Saira a conseillé aux gens d’abandonner leurs fraternités si cela les rend anxieux, bouleversés ou stressés.





Le gourou a défendu le soin de soi de l’esprit et d’aller à la racine de ce qui vous fait vous sentir heureux ou malheureux.

Elle a poursuivi: «Mais j’ai appris de mes erreurs et j’ai travaillé dur pour être une meilleure personne, pour revenir à mes vraies valeurs et ne pas ressentir le besoin d’être quelqu’un que je ne suis pas, juste pour m’intégrer. «Fraternité», c’est vous rendre anxieux, bouleversé, stressé et affecter votre santé mentale de manière négative – mon conseil est de vous procurer de nouvelles sœurs.

« Prendre soin de soi ne concerne pas seulement les régimes de beauté, les exercices et les promenades – il s’agit vraiment de s’asseoir avec soi-même et d’aller à la racine de ce qui vous rend heureux et malheureux. Ma fille n’apprendra que la beauté et le pouvoir de » La Fraternité «de ceux auxquels j’appartiens aussi».