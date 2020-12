Roy Keane a défié Paul Pogba de remporter une performance dans le Derby de Manchester après sa semaine mouvementée.

Mais le milieu de terrain français n’a pas réussi à livrer une fois de plus dans ce qui était un match nul 0-0 extrêmement décevant à Old Trafford.

Pogba a fait la une des journaux lundi lorsque son agent Mino Raiola a affirmé que son client était « malheureux » à United, et a ajouté: « Je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il aille dans la prochaine fenêtre de transfert. »

Pogba est venu en tant que remplaçant lors de la défaite en Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi, mais a été nommé de manière assez surprenante dans la formation de départ pour le choc contre City.

Et parlant sur Sky Sports avant le match, Keane a envoyé un message au joueur lui disant d’oublier le bruit hors du terrain et de sortir et de jouer dessus.

« Il n’en a pas assez montré (bonnes performances) », a déclaré Keane.

« Son agent a beaucoup parlé, mais je juge les joueurs sur ce qu’ils font sur le terrain de football. Espérons que Pogba pourra parler sur le terrain. »

Une fois de plus, ce fut un affichage modéré de la part du joueur de 27 ans, alors qu’il luttait pour avoir un impact réel sur le jeu.