Le message plein d’esprit du ministre du Nagaland sur la propreté des rues amuse Twitter

Le ministre du Nagaland, Temjen Imna Along, a montré son sens de l’humour plein d’esprit à plusieurs reprises à travers des publications amusantes sur les réseaux sociaux. Cette fois, le ministre a partagé une photo sur son compte Twitter officiel ainsi que des conseils importants sur la propreté que les gens devraient suivre.

“Photo ke bahane hi sahi, saaf kiya karo. Jitna photos kheechoge, utna hi gandagi saaf hogi. Continuez à cliquer, continuez à nettoyer (Au moins pour les photos, nettoyez plus. Plus vous prenez de photos, plus la saleté sera nettoyée ) », a écrit le ministre dans un tweet le 8 février.

जितनी Photos Continuez à cliquer 📸

Continuez à nettoyer 🧹 pic.twitter.com/nZWGzIenXt — Temjen Imna Along (@AlongImna) 8 février 2023

Sur la photo, on peut voir M. Along balayer une rue avec un long balai, accompagné d’autres bénévoles.

Le tweet est devenu viral avec 20 000 likes, plus de 2 000 retweets et plusieurs remarques. Les utilisateurs ont loué le tweet amusant du ministre et ont partagé leurs réflexions dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : “Monsieur a en effet un sens de l’humour génial.”

Un deuxième a commenté, ” Cet homme a sa propre base de fans… avec une légende.” Un troisième a ajouté, ” Nouveau slogan. ” Meilleur en affaires, une telle bouffée d’air frais en politique que vous êtes @AlongImna ji. ” Encore un autre a ajouté: ” Un autre utilisateur a commenté: ” Vous avez un grand sens de l’humour et de la positivité, monsieur. J’adore ça. “

Il y a quelques jours, M. Along a attiré l’attention du public après avoir tweeté une photo “riante” de lui-même serrant la main du Premier ministre Narendra Modi lors de la réunion de la commission électorale centrale (CEC) du parti à New Delhi.

Plus que jamais ! C’est toujours une bénédiction d’acquérir la sagesse de nos porte-drapeaux. Devinez pourquoi nous rions? pic.twitter.com/QKZhnjtUsh — Temjen Imna Along (@AlongImna) 1 février 2023

“Si la compagnie de Guru est avec vous, alors de quoi s’inquiéter ! C’est toujours une bénédiction d’acquérir la sagesse de nos porte-drapeaux. Vous devinez pourquoi nous rions ?” a-t-il déclaré dans un message tout en partageant sa photo avec le Premier ministre sur son compte Twitter le 1er février.