L’acteur Joe Tracini a partagé un message puissant avec tous ceux qui ont eu des problèmes de santé mentale en 2020.

Joe, 32 ans, a parlé dans le passé de la lutte contre les «pensées suicidaires», en juin s’ouvrant sur un épisode au cours duquel il sentait qu’il voulait se suicider.

Maintenant, la star de Hollyoaks a filmé une vidéo s’adressant à ceux qui ont trouvé 2020 difficile, disant qu’il est fier d’avoir traversé l’année.

Il a dit à la caméra: « Salut, j’espère que tu vas bien. Je vois beaucoup de gens parler de leurs réalisations cette année malgré tout.

« Je mets la barre » bien joué, moi « pour ne pas être mort. C'est tout.







«Si vous avez fait plus que ne pas mourir cette année, c’est incroyable, mais vous n’êtes peut-être pas comme moi.

«J’avais mal à l’idée d’être en vie alors qu’il était légal de respirer avec d’autres personnes, mais maintenant il y a juste des tas de raisons de me suicider, et dans mon cerveau, c’est une option. C’est comme, je peux me suicider ou opter pour un Je ne vais pas faire non plus, mais mon cerveau les met tous les deux au même niveau, et c’est épuisant.

« Si tout ce que vous avez fait cette année, ce n’est pas de vous tuer, cela suffit, car c’est la période la plus difficile que nous ayons jamais vécue. »





En juin, Joe a exprimé l’espoir que sa lutte contre la santé mentale convaincre les autres de s’exprimer et de demander l’aide dont ils ont besoin.

«Je n’aime pas faire la queue pour acheter du pain», a-t-il déclaré à la caméra, «Ce n’est pas sur ma liste de choses confortables à faire.

«La semaine dernière, je suis allé pour la première fois dans un magasin différent qui vendait des choses différentes.

« Cette petite quantité de changement ce jour-là m'a fait penser que je devais me suicider. »









Il a poursuivi: « Ce n’était pas ma vie quotidienne normale avec des pensées suicidaires, c’était une instruction. »

Et le courageux Joe a mis fin au message, mais a exhorté toute personne ayant des pensées suicidaires à ne pas le faire et à tendre la main.

«Vous vous souviendrez de ce que cela fait de ressentir autre chose», dit-il, «et si vous avez des amis ou de la famille, parlez-en à l’un d’eux.

The Samaritans est disponible 24h / 24 et 7j / 7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.