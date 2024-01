Le message “Mockingbird” guide l’actrice | Divertissement de vie MAD

INDIANAPOLIS — Dans le film classique « To Kill Mockingbird », l’avocat de la défense Atticus Finch quitte une salle d’audience du Sud après avoir perdu le procès d’un homme noir condamné à tort pour avoir attaqué une femme blanche.

Finch passe sous un balcon où sa fille, Jean Louise « Scout » Finch, est assise avec un pasteur noir au milieu d’une galerie remplie de membres noirs de la communauté.

Le prédicateur, le révérend Sykes, lui demande de faire preuve de respect envers Atticus : « Mademoiselle Jean Louise, levez-vous. Ton père est décédé.

Le rôle de Scout a été joué par Mary Badham, alors âgée de 10 ans, nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, à l’époque la plus jeune interprète à recevoir cet honneur.

Le prédicateur était William « Bill » Walker, né à Pendleton, où se trouve une plaque signalétique indiquant son lieu de naissance et ses crédits d’acteur, notamment « Mockingbird ».

Walker était un «être humain adorable, il était si cher», se souvient Badham, aujourd’hui âgé de 71 ans, lors d’un entretien téléphonique depuis Saint-Louis. « Lui et sa femme étaient si gentils. Nous avons eu quelques dîners ensemble. … C’était une bonne scène à faire.

Badham apparaît actuellement sur scène dans le rôle de Mme Henry Dubose, une vieille morphinomane amère.

Badham devrait participer à « To Kill a Mockingbird » lors de sa diffusion du 23 au 28 janvier au Clowes Memorial Hall à Indianapolis. La série a été adaptée par Aaron Sorkin et met désormais en vedette Richard Thomas de la renommée « The Waltons » dans le rôle d’Atticus Finch.

Enfant à Birmingham, en Alabama, Badham a été encouragée par sa mère, une actrice locale, à essayer le rôle de Scout lorsque les producteurs organisaient des auditions. Son père, un aviateur de la Première Guerre mondiale, était contre cette décision mais s’est senti plus à l’aise après avoir discuté avec le producteur Alan J. Pakula et l’acteur Gregory Peck, qui jouait Atticus.

La famille de Badham avait une femme de chambre, Beddie Harris, qui lui lisait des livres le soir.

L’une des scènes préférées de Badham est celle où Atticus lit un livre à Scout avant d’aller au lit.

«C’est quelque chose que j’aurais toujours voulu que mon père fasse. Mais à cause de la situation sociale de l’époque, les choses ne se passeraient pas ainsi. … J’encourage les parents du monde entier à lire à leurs enfants dès qu’ils sont très petits.

La vie de Badham a été guidée par le film qui, bien sûr, n’aurait pas existé sans le roman du même nom de Harper Lee de 1960.

«Je pense que c’était un travail très important et c’est un formidable outil pédagogique», a-t-elle déclaré.

Badham a voyagé à travers l’Amérique, la Russie et l’Angleterre pour discuter de l’histoire devant des milliers de jeunes et d’adultes.

La ségrégation et le racisme ne se limitent pas au contexte des années 1930.

« Les gens ont oublié tout ce qui s’est passé ou ils n’en sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients du fait que nous pourrions revenir à cette époque et il y a des gens qui veulent nous ramener à cette période », a-t-elle déclaré.

“C’est vraiment une période effrayante maintenant, alors j’espère que cela provoquera des conversations qui doivent avoir lieu dans ce pays et ailleurs.”

Dans le film, Scout passe devant la maison de Mme Henry Dubose, qui est assise sur son porche. Scout fait un « bonjour » pour dire bonjour. La femme aboie en retour : « Ne me dis pas bonjour, vilaine fille. »

La dureté de Mme Henry Dubose est à l’opposé de la naïveté du jeune Scout, a déclaré Badham. Le public du théâtre voit également le contraste.

« La plupart du temps, ils rient parce qu’ils ne s’attendent pas à ce qui sort de ma bouche. C’est une bonne chose, mais quand elle termine avec le plus grand sérieux, ils ne savent pas trop quoi en faire.

Au cours de sa carrière, Badham, mère mariée de deux filles et fils adoptif et grand-mère de trois enfants, a parfois pris congé d’agir. Elle est revenue à « Mockingbird » après avoir été invitée à la production de Broadway et avoir reçu un appel pour rejoindre le casting de la tournée.

Elle a ajouté : « C’est un rôle amusant et j’ai aimé le faire. Je ne pensais pas que je le ferais parce que j’étais terrifié au début parce que c’est en direct et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut être prêt à tout et à tout. »

Mais, a-t-elle ajouté, “Quand le téléphone sonne ou que l’e-mail arrive et qu’il s’agit de ‘Mockingbird’, je fais attention parce que, pour moi, c’est un peu pour ça que j’ai été mise ici.”