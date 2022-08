Le message inspirant d’un homme sur la lutte d’une femme entrepreneure contre le cancer se déplace LinkedIn

Un utilisateur de LinkedIn a partagé l’histoire de la bataille de sa femme contre le cancer et a fait quelques remarques pertinentes sur le système de soutien, l’environnement et la compassion qui peuvent faire toute la différence dans la vie quotidienne d’une personne aux prises avec la maladie. Le message de Babar Shaikh sur sa femme, Zahra, a suscité de nombreux mots aimables de la part des utilisateurs de LinkedIn. « Ce message ne se limite pas au cancer. Zahra avait un emploi à temps plein, une entreprise naissante et j’étais en transition vers un nouvel emploi. Au milieu de tout cela, nous avons été pris dans l’œil de la tempête », a écrit Shaikh dans une partie de son message. Il a souligné la nécessité de construire des systèmes compatissants pour accueillir ceux qui se battent pour la santé.

Il a souligné comment Zahra n’avait abandonné aucune de ses activités et le type de soutien qu’une telle décision nécessitait. «La leçon ici, cependant, est la suivante; elle n’a pas permis à sa réalité de changer sa vie. Elle a gardé son emploi (malgré un premier congé sabbatique), elle a continué à ajouter de la valeur aux marques comme elle l’a toujours fait jour après jour. Elle a développé son entreprise de gâteau au fromage. Sa présence sur les réseaux sociaux a été multipliée par 4, les ventes ont explosé et elle a créé une marque qui est devenue un “nom familier” dans de nombreux quartiers – le tout depuis les confins de son lit. Une leçon de combat avec grâce, s’il y en a jamais eu une.

Bien qu’attendre de la productivité d’une personne malade ne soit pas et ne devrait pas être la norme, Shaikh a également ajouté une leçon sur le type de soutien qui a rendu cela possible. « Une autre leçon ici est celle du soutien. Nos familles, nos amis ET nos équipes au travail. Nous avons trouvé un débordement de gentillesse, de la part de proches comme de personnes que nous connaissions à peine. Un rappel humble qu’il y a tant de bien dans ce monde », a-t-il écrit en partie.

Voici une partie de son post LinkedIn :

“Il y a en effet du bon dans le monde 🙂 Je suis tellement content que vous et Zahra ayez été si forts tout au long de cela. J’ai moi-même fait l’expérience que la force mentale est un facteur énorme dans la guérison d’une maladie. Vous l’entendez tout le temps, mais vous ne comprenez jamais vraiment à quel point c’est vrai jusqu’à ce que vous fassiez face à une situation qui vous oblige à être fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde !” un utilisateur de LinkedIn, parmi près de 63 000 qui ont aimé le message, a commenté.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici