Le message « innovateur » de la Chine à la France après la visite de Macron en Inde | Nouvelles du monde

Le président chinois Xi Jinping a proposé d'”innover” pour donner un coup de fouet aux relations sino-françaises, quelques jours après la visite très médiatisée du président français Emmanuel Macron en Inde, au cours de laquelle les deux pays ont dévoilé une ambitieuse feuille de route en matière de défense, en plus d’intensifier leur coopération dans le domaine de la défense. stratégique de l’océan Indien et de la région Indo-Pacifique.

Le président chinois Xi Jinping (AFP)

La visite de Macron en Inde a également coïncidé avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France.

Dans son message à cette occasion, Xi a déclaré : « Alors que le monde d’aujourd’hui se trouve une fois de plus à un carrefour critique, la Chine et la France devraient ouvrir ensemble la voie de la paix, de la sécurité, de la prospérité et du progrès pour le développement humain. »

Xi a déclaré que la Chine attachait une grande importance au développement des relations bilatérales et qu’il était prêt à travailler avec Macron pour saisir le 60e anniversaire des relations diplomatiques comme une « opportunité de défendre les principes fondamentaux, d’innover, de s’appuyer sur les réalisations passées, d’ouvrir une nouvelle voie ». l’avenir et rendre le partenariat stratégique global sino-français plus solide et plus dynamique”, ont rapporté les médias officiels.

La Chine a proposé d’augmenter les importations françaises vers le pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

“Nous continuerons à libérer la demande des consommateurs et des marchés d’investissement, à développer les importations de produits et services de haute qualité en provenance de France”, a-t-il déclaré, espérant que la France offrira également aux entreprises chinoises un environnement commercial juste, équitable et prévisible.

La Chine donne la priorité aux liens avec la France alors que Macron pousse l’Europe à devenir un troisième bloc, une force d’équilibrage entre les États-Unis et la Chine.

Saluant les relations sino-françaises, les médias officiels chinois ont appelé à intensifier la coopération dans les domaines de haute technologie.

« La coopération scientifique et technologique entre la France et la Chine est la pierre angulaire de leur relation. De l’industrie aérospatiale et nucléaire aux énergies renouvelables, les deux pays ont fait des progrès significatifs dans la recherche et le développement conjoints », a déclaré le China Daily dans son éditorial.

Le président Macron est le sixième dirigeant français à être l’invité principal des célébrations du 75e Jour de la République indienne à New Delhi le 26 janvier.

Pékin a surveillé avec méfiance la visite de Macron en Inde, alors que Paris apparaît comme un partenaire clé en matière de défense de New Delhi, dans le contexte des efforts déployés par les États-Unis et l’Union européenne pour courtiser l’Inde comme contrepoids à la Chine.

Après les entretiens de Macron avec le Premier ministre Narendra Modi, les deux pays ont dévoilé une ambitieuse feuille de route industrielle de défense visant à co-développer du matériel militaire critique et à renforcer la coopération dans la région de l’océan Indien et de l’Indo-Pacifique, un domaine de préoccupation clé pour la Chine.

“Le partenariat de défense et de sécurité a été la pierre angulaire du partenariat indo-français dans la région indo-pacifique, qui comprend une gamme complète d’initiatives bilatérales, multinationales, régionales et institutionnelles, notamment dans la région de l’océan Indien”, indique le communiqué commun publié après le discours de Macron. visite en Inde a déclaré.

“Ils sont également convenus d’intensifier leur coopération dans le sud-ouest de l’océan Indien, en s’appuyant sur les missions de surveillance conjointes menées depuis le territoire insulaire français de La Réunion en 2020 et 2022”, précise le communiqué.

L’intensification de la coopération indo-française dans l’océan Indien inquiète la Chine qui tente de faire des incursions dans l’arrière-cour de l’Inde.

Les États-Unis, l’Inde et plusieurs autres puissances mondiales discutent de la nécessité de garantir un Indo-Pacifique libre, ouvert et prospère, dans le contexte des manœuvres militaires croissantes de la Chine dans cette région riche en ressources.