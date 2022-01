Le message hilarant d’une fille britannique dans une bouteille de Sprite retrouvé 25 ans plus tard en Norvège

Maman trouve un message vieux de 100 ans dans une bouteille lors d’une plongée sous-marine et prend contact avec la famille de l’auteur après la publication en ligne

Maman trouve un message vieux de 100 ans dans une bouteille lors d’une plongée sous-marine et prend contact avec la famille de l’auteur après la publication en ligne

Elle a ajouté: « Mon professeur de l’époque m’a contacté et était vraiment ravi qu’il ait été trouvé.

Joanna, maintenant médecin vivant en Australie, a déclaré : Le docteur Joanna a déclaré : « Au début, je ne me souvenais pas du message dans une bouteille, mais ensuite j’ai commencé à avoir un vague souvenir d’un projet que nous avions fait à l’école.

Il a été découvert sur l’île inhabitée de Gasvaer, en Norvège, en 2020 – et la femme qui l’a trouvé a contacté Joanna via les réseaux sociaux.

La lettre de Joanna faisait partie d’un projet scolaire et a été jetée dans la mer du Nord au large de Peterhead dans l’Aberdeenshire

Joanna Buchan, maintenant âgée de 34 ans, a également inclus des détails sur ses projets scolaires, son chien et comment elle aimait collectionner Blu Tack.

Un MESSAGE dans une bouteille de Sprite laissée à la dérive par une fille de huit ans disant « Je déteste les garçons » s’est échouée à 800 miles 25 ans plus tard.

