Le message hilarant de la Saint-Valentin de Richa Chadha pour Ali Fazal devient viral, les internautes disent “vous êtes zabardast”

Ali Fazal et Richa Chadha ne sont pas ensemble le jour de la Saint-Valentin, mais ils se sont souhaités sur les réseaux sociaux et se sont fixé des objectifs de couple majeurs. Surtout, Richa a élevé la barre avec sa vidéo hilarante. Dans la vidéo, elle a mis en scène le choti emblématique du film Naseeb Apna Apna (1986).

Richa a posté une vidéo de bobine où elle chante, “Bhala Hai Bura Hai Jaisa Bhi Hai, Mera pati mera devata hain …” Fait intéressant, Richa a mis le maquillage exact et arborait la tresse emblématique que l’acteur Raadhika Sarathkumar avait dans le film original.





Le message de Richa a été adoré par les célébrités. Ali a réagi au message et a écrit: “Hahahahahahhaahahhahahahahahahahahahahahahahahaha”. Manisha Koirala, Dia Mirza, Zakir Khan et Mallika Dua ont repris le message avec des emojis amusants. Côté travail, Richa revient avec le casting original de Fukrey 3. Le film ne mettrait pas en vedette Ali Fazal cette fois.

S’adressant à Instagram mardi, Ali a publié une vidéo en bobine disant “Tu me manques, Richa”. Dans la légende, Ali a écrit “HAPPY VALENTINES DAY MY LOVE! @therichachadha! Aise bahaane izhaar ke … over dukhi zamaane intezaar ke. .. (n’importe quel jour) tu kisi reel se guzarti hai … main kisi Phone sa thharthharaata hooooooooonn !!!! Jaldi aata hoon.” Ali est à Los Angeles pour ses engagements professionnels.





Richa a ensuite gardé sa surprise intacte et a répondu au message d’Ali en disant : “Oh, attends ! J’ai aussi fait quelque chose pour toi depuis que tu es absent. Ce n’est rien de tel qui me rend nerveux. Mais j’ajoute juste quelques touches finales. #KeepingthingsinterestingIsee « Et puis c’est arrivé.

Sur le plan du travail, Richa travaille actuellement sur la prochaine série Web de Sanjay Leela Bhansali, Heeramandi, qui sera diffusée exclusivement sur Netflix. Ali, quant à lui, travaille actuellement sur la troisième saison de la série Mirzapur d’Amazon Prime Video. Le duo fera bientôt son apparition à l’écran avec Fukrey 3. Le troisième volet de la comédie policière marquera également le retour du gang OG Fukra, Ali Fazal, Varun Sharma, Manjot Singh et Pulkit Samrat. Après le super succès de Fukrey (2013), le film est devenu une franchise et le deuxième volet du film Fukrey Returns est sorti en 2017. Fukrey Returns était considéré comme une amélioration par rapport à l’original. (Avec les entrées de l’ANI)



