Deepika Padukone est l’une des plus grandes stars de l’industrie de Bollywood. Ses publications sur les réseaux sociaux attirent l’attention de tout le monde et une publication récente de l’actrice a choqué ses fans. Deepika a partagé quelques photos d’elle d’une séance photo qu’elle a faite pour le Mijwan Fashion Show 2022. Elle avait marché sur la rampe avec son mari Ranveer Singh pour le spectacle et portait une superbe tenue conçue par Manish Malhotra. Dans le post, Deepika a partagé cinq photos, et tandis que ses fans sont gaga de voir à quel point elle est belle sur les photos, la dernière photo du post a choqué tout le monde.

Le message énigmatique de Deepika Padukone

La dernière photo du message est une déclaration qui dit : “Tout le monde répare son corps, personne ne répare son âme.” Découvrez le message ci-dessous

Deepika Padukone, qui a traversé une dépression il y a quelques années, a toujours parlé de santé mentale, et c’est pourquoi le message de l’actrice a amené tout le monde à se demander ce qui n’allait pas exactement pour qu’elle partage un message aussi énigmatique. Espérons que Deepika clarifie bientôt la raison de son message.

Deepika Padukone films à venir

En parlant de ses films, Deepika a quelques films intéressants alignés. Elle sera vue dans des films comme Pathaan, Project K, Fighter et The Intern remake. Il a été rapporté que l’actrice a fait une apparition dans Cirkus de Rohit Shetty et la vedette de Shah Rukh Khan, Jawan. Il y a quelques jours, elle a également été cliquée à Chennai et aurait été dans la ville pour tourner pour son camée à Jawan.

Deepika a été vue pour la dernière fois à Gehraiyaan qui a obtenu une sortie directe en numérique sur Amazon Prime Video. Le film a reçu une réponse mitigée de la part des critiques et du public, mais la performance de l’actrice a été appréciée de tous. Maintenant, ses fans attendent avec impatience de la voir dans Pathaan qui devrait sortir en janvier 2023.