Le message en trois mots de maman au patron après avoir volé 100 000 £ pour financer le « style de vie Instagram » avec un SUV blanc et des soirées chics

Une maman a volé 100 000 £ à son patron pour financer un “style de vie Instagram”.

Laura Howarth, 41 ans, a dépensé des milliers de livres sterling pour un SUV blanc, des extensions de cheveux et des billets de concert VIP, aux dépens de l’entreprise.

Laura Howarth a volé des milliers de dollars à son employeur avant de lui dire “désolé pour tout” Crédit : MEN Media

L’ancienne assistante financière de Blackpool voulait le style de vie glamour des autres femmes qu’elle voyait en ligne, y compris la femme de son patron.

Mais ne gagnant qu’environ 900 £ et devant de l’argent en prêts sur salaire, la mère de deux enfants “a volé chaque semaine” et ne s’est arrêtée que lorsqu’elle est partie en vacances et en congé de maternité, a déclaré Preston Crown Court.

Howarth a été employée par l’entreprise en 2013 et a été chargée de s’occuper de la petite caisse et des comptes de dépenses – mais Stuart Neale, poursuivante, a déclaré qu’elle avait commencé à voler “presque immédiatement”.

Il a déclaré que Howarth avait retiré 50 £ en espèces d’une carte de crédit d’entreprise en août de la même année, malgré l’interdiction.

Elle a ensuite ajouté l’argent à une demande de remboursement légitime pour que les livres paraissent équilibrés, rapporte LancsLive.

Et quand Howarth a réalisé qu’elle pouvait s’en tirer, elle retirait en moyenne 3 000 £ par mois.

Elle a même demandé des extensions des limites de carte de crédit, ce qui lui a permis de voler jusqu’à 6 000 £ par mois.

Mais en août 2018, le contrôleur financier Chris Russell examinait les cartes de crédit de l’entreprise et en découvrait une – utilisée par Howarth – avait été utilisée pour retirer de l’argent – une enquête a été lancée.

Howarth a été suspendue de son travail et le même soir a envoyé un SMS à son employeur disant “désolé pour tout”.

Howarth, de Devona Avenue, Blackpool, a été emprisonné pendant dix mois par le juge Richard Gioserano qui a déclaré : “Vous avez volé beaucoup d’argent pour vous offrir un style de vie que vous ne pouviez pas vous permettre – dont vous pouvez voir un aperçu sur votre compte Instagram. “

Russ Priestley, le propriétaire de British Independent Utilities, a déclaré : “J’ai travaillé plus de 100 heures par semaine, sacrifiant du temps social et du temps avec ma famille pour développer cette entreprise.

“Ces événements m’ont fait remettre en question mes choix et me font fondamentalement regarder les gens différemment.”

IMPRESSION INSTA

Au cours de l’enquête, Russ a déclaré que Howarth avait creusé un fossé entre les membres de son personnel, les laissant incertains de qui croire alors qu’elle leur maintenait son innocence.

Lors de la condamnation, le juge Gioserano a déclaré à la mère: “Vous avez tenté de dissimuler vos vols avec de faux comptes, et vous l’avez fait pendant une longue période.

“Vous avez non seulement couvert vos traces, mais vous avez augmenté la limite de cartes afin de pouvoir voler plus.

“Vous avez essayé de blâmer les autres dans le sens où vous avez dit que ce que vous aviez retiré avait été donné à d’autres employés – et c’était un bassin très limité.

“Surtout, vous acceptez d’avoir volé cet argent non pas pour atténuer de véritables difficultés financières, non pour payer les soins hospitaliers privés d’un membre malade de votre famille, mais pour financer un mode de vie que vous ne pourriez pas vous permettre autrement.

“Les gens honnêtes et travailleurs travaillent dur pour essayer de se le permettre, et s’ils ne peuvent pas se le permettre de cette façon, ils l’acceptent simplement. Ils n’ont pas recours au vol pour le financer.”