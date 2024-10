Frayer La star Toks Olagundoye a été émue aux larmes lors de l’épisode de mercredi de Le spectacle de Kelly Clarksonoù elle a reçu un doux message vidéo de Kelsey Grammer suite à sa bataille contre le cancer du sein qui lui a fait croire qu’elle serait renvoyée de la renaissance de la sitcom.

L’actrice de 49 ans a discuté avec Clarkson de son traitement initial pour un cancer du sein triple négatif de stade 0, qui, selon elle, avait progressé jusqu’au stade 1 au moment où elle a dû subir sa première intervention chirurgicale à 46 ans. Elle a finalement subi trois interventions chirurgicales au total et a commencé chimiothérapie deux semaines avant le début du tournage pour FrayerLa première saison de en 2023 – et elle a même dû subir une double mastectomie pendant la production.

« Je n’ai jamais eu de famille télé aussi semblable à celle Frayer casting, ce sont des êtres humains vraiment incroyables. C’était vraiment sympa d’être avec eux », a-t-elle déclaré, soulignant qu’elle avait eu une réunion avec l’équipe de la série pour discuter de sa situation. « J’ai dit, écoute, si tu dois me virer, je n’ai participé qu’à trois épisodes jusqu’à présent. , fais de moi une star invitée ou autre. »

Kelsey Grammer et Toks Olagundoye dans « Frasier ».

Même si elle se souvient que l’équipe l’avait rassurée sur le fait qu’elle la soutiendrait tout au long du voyage et qu’elle ne serait pas licenciée, elle s’attendait toujours à un appel téléphonique du réseau indiquant le contraire.

« Je vois que Kelsey appelle [later]et je me suis dit, oui, ça y est, je me fais virer, à cette seconde près. Il était très ému, il ne réalisait pas ce que je vivais et il a dit : « Je sais comment pensent les acteurs, je veux que tu saches que c’est ta famille, tu ne seras pas viré, nous allons le faire ». faites tout ce que nous devons faire pour que vous vous sentiez à l’aise », a déclaré Olagundoye. « Je me souviens très bien de lui disant: ‘Tu vas être si heureux après ça.’ Tout ira bien.' »

Clarkson a ensuite déclaré à l’artiste que Grammer, 69 ans, avait enregistré un message spécial pour son collègue lorsqu’il participait au talk-show plus tôt cette année.

« Je suis vraiment fier de vous pour votre participation à cette émission et je salue vos efforts pour sensibiliser la population et collecter des fonds pour le cancer du sein. Nous vous avons toujours aimé et aimé être avec vous pendant votre passage, et félicitations pour sortant de l’autre côté », a déclaré Grammer dans le clip. « Je suis profondément et personnellement reconnaissant. »

Olagundoye a commencé à pleurer sur le canapé de Clarkson, avant que le chanteur-animateur n’envoie l’émission à une pause publicitaire.

Le Frayer revival, qui a fait ses débuts en 2023 sur Paramount+, reprend des années après la conclusion de la première diffusion de Grammer sur la version originale extrêmement populaire de la sitcom. Faisant face à la fin de sa relation, à son émission de radio à Chicago et à la mort de son père, Frasier retourne à Boston pour renouer avec son fils, et le redémarrage suit leur voyage.

