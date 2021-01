Trebek, décédé en novembre à l’âge de 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas, a filmé ses derniers épisodes en octobre et ils devaient initialement se dérouler pendant les vacances de Noël.

Dans l’épisode de lundi, Trebek a commencé par rappeler aux téléspectateurs son message sur Thanksgiving dans lequel il « vous a tous demandé de prendre un moment pour remercier pour toutes les bénédictions dont vous jouissez dans votre vie ».

«Maintenant, aujourd’hui, un autre type de message: c’est la saison des dons», a-t-il déclaré. « Je sais que vous voulez être généreux avec votre famille, vos amis, vos proches. Mais aujourd’hui, j’aimerais que vous alliez encore plus loin. »

Trebek a poursuivi en disant: « J’aimerais que vous ouvriez vos mains et que vous ouvriez votre cœur à ceux qui souffrent encore à cause de Covid-19. »

« Des gens qui souffrent sans aucune faute de leur part », a-t-il déclaré. «Nous essayons de bâtir une société plus douce et plus gentille. Et si nous intervenons tous, juste un peu, nous y arriverons.

Plusieurs hôtes invités, dont l’ancien champion Ken Jennings, devraient commencer à accueillir la semaine prochaine.