L’Inde est en proie à la deuxième vague de coronavirus et les médias sociaux sont inondés de cris de familles cherchant de l’aide pour trouver le traitement nécessaire pour lutter contre le virus. Divers États à travers le pays ont annoncé des couvre-feux et des verrouillages, des mesures strictes pour freiner la propagation. Parmi les différents États les plus touchés, le Maharashtra est sous le choc d’une flambée continue de cas. Les travailleurs de la santé en première ligne subissent un burn-out d’un autre type lorsqu’il s’agit de lutter contre le virus – un an entier après son premier enregistrement dans le pays. Les médecins, les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne ont fait état d’épuisement professionnel et de stress en 2020 en raison de la pandémie, et ils n’ont eu aucun répit avant que cette deuxième vague ne frappe le pays.

Au milieu de cette période fatigante, un appel du Dr Trupti Gilada, spécialiste des maladies infectieuses de Mumbai, est largement diffusé sur les réseaux sociaux depuis mardi.

D’une voix désespérément attirante, l’agent de santé surchargé de travail est vu dire dans la vidéo de cinq minutes: «Nous sommes impuissants, nous n’avons jamais vu une telle situation auparavant, les gens paniquent…».

Elle ajoute: «Comme beaucoup de médecins, je suis troublée, je ne sais pas quoi faire. J’ai le cœur brisé. Peut-être que si je vous dis ce qui m’inquiète, si je peux vous aider à comprendre, je serai peut-être plus en paix.

Alors qu’elle poursuit sa vidéo, le Dr Gialada énumère trois points appelant les gens à les suivre aussi strictement que possible.

«D’abord, restez prudent. Si vous n’avez pas encore contracté Covid ou si vous avez été infecté mais que vous vous êtes rétabli, ne pensez pas que vous êtes un super-héros ou que vous avez une immunité. Vous avez tort. Nous voyons tellement de jeunes être infectés et nous ne pouvons pas les aider », dit-elle.

Prenant sa deuxième pinte, elle dit: «Covid est partout! Si vous partez de chez vous, quelle qu’en soit la raison, VOUS DEVEZ PORTER VOTRE MASQUE. Peu importe la raison pour laquelle vous sortez … mais vous devez porter des masques faciaux et vous assurer que votre nez est entièrement couvert.

Lors de son troisième appel, elle a déclaré: «Si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne vous sentez pas bien, ne paniquez pas et essayez d’être admis. Il n’y a pas de place dans aucun hôpital et les quelques lits dont nous disposons sont nécessaires pour les patients gravement malades. Isolez-vous d’abord, contactez votre médecin et laissez-nous décider. »

Avec l’assaut de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, l’Inde rapporte plus de 10000 nouveaux cas et 60 décès par heure en moyenne depuis dimanche, suggèrent les données du ministère de la Santé de l’Union.

