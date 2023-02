Le message d’un utilisateur de LinkedIn sur la façon dont tous les professionnels sont des «artistes» devient viral

Ce qui fait un artiste est une question qui a été vivement débattue au cours des siècles. Avec l’avènement de l’Intelligence Artificielle, le sujet est devenu particulièrement controversé. Suffit-il de produire de l’art pour que quelqu’un ou quelque chose soit artiste ? Doit-il avoir un message ? Doit-il être capable de se communiquer aux masses ? Et l’art pour l’art ? Un utilisateur de LinkedIn s’est battu pour avoir élargi la définition de l’art dans une publication virale.

Vishal Dayama a fait référence au message de quelqu’un d’autre qui parlait d’artistes avec un certain snobisme par opposition à d’autres professionnels comme les médecins et les ingénieurs. “Je travaille dans l’industrie des médias depuis près d’une décennie maintenant et tant de personnes que je connais partagent ce point de vue. Ils se valorisent en quelque sorte plus que le gars qui travaille dans l’informatique ou la banque. Et je ne comprends pas pourquoi”, a écrit Dayama dans son message.

Bien qu’il soit certainement discutable de savoir quel groupe de professionnels – artistes et autres qui ne sont pas traditionnellement considérés comme des artistes – fait face à l’extrémité la plus courte du bâton en matière de glorification, Dayama a fait quelques remarques valables sur l’élargissement de la définition de qui un artiste devrait être. « Et au fait, si quelqu’un code magnifiquement, c’est un artiste. Si quelqu’un guérit votre douleur en tripotant simplement vos muscles, c’est un artiste.

“En fait, toute personne qui fait son travail magnifiquement devrait être qualifiée d’artiste parce qu’elle s’exprime à travers un médium qu’elle a appris, étudié et pratiqué à fond. Ils ont travaillé dur pour être appelés ingénieur, médecin ou banquier. Ils ont aussi eu leurs combats. Et si vous pensez que ce n’est qu’un autre travail, alors le vôtre aussi”, a-t-il écrit dans sa partie de son message.

Le message de Dayama a été largement salué après avoir fait son chemin sur Twitter.

Êtes-vous d’accord avec la prise de Dayama?

