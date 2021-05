Le message d’un garçon sur les boîtes-repas préparées par sa mère pour les patients COVID gagne des cœurs

Alors que l’Inde est sous le choc de la pandémie de COVID-19, les médias sociaux sont souvent remplis d’histoires déchirantes qui remplissent le cœur de remords. Au milieu de cela, l’image virale d’un jeune garçon, écrire un message sur une boîte à repas gagne les cœurs sur les réseaux sociaux. La mère du garçon prépare des boîtes à lunch pour les patients COVID-19 et il écrit «Kush Rahiye» ou «Be Happy» dessus. Les utilisateurs des médias sociaux louaient le garçon pour son geste réfléchi, beaucoup ont dit que l’image agissait comme un rayon positif et leur donnait de l’espoir pour l’avenir. L’un des utilisateurs a déclaré: «Le service se présente sous toutes les formes et chaque contribution compte.» Appelant le garçon, une âme noble, un autre utilisateur a écrit que Dieu bénisse les parents pour avoir élevé le garçon avec positivité et grande pensée.

Le garçon identifié comme Advik, est le neveu d’un certain utilisateur de Twitter, Amitosh Gautam. L’image du petit garçon dans un t-shirt vert a d’abord été partagée par Amitosh.

Dès que le tweet est devenu viral, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de saluer le garçon pour sa bienveillance.

À quel point cela pourrait-il être formidable si toutes les fournitures des partis au pouvoir et de l’opposition pendant cette pandémie étaient également distribuées avec de tels messages plutôt que d’afficher les symboles de leur parti et les photos de leurs dirigeants. #fakepolitics– Azhar Kazi (@azzi_nature) 19 mai 2021

@ Gautamaashu23 excellent travail fait par vous et bhabhi … c’est vraiment très inspirant pour les autres parents ainsi que pour les enfants … continuez comme ça … #KhusRahiye– CA Kishan Kanodia (@kishan_kanodia) 18 mai 2021

Jo khayega yeh khana… kasam sey aadha corona wahin dum tod dega – RK (@ rameshkumar52) 18 mai 2021

Tellement mignon. Que Dieu bénisse l’enfant et les parents qui l’ont élevé avec de telles pensées positives et grandes pour devenir une âme noble »- Manish Joshi (@ ManishJ56685080) 18 mai 2021

Sa photo a fait surface sur divers sites de médias sociaux, notamment Facebook, Reddit et Twitter, et a depuis atteint des milliers de personnes. La photo montre l’écolier épelant méticuleusement «Kush Rahiye» sur le couvercle en carton de la boîte-repas, suivi d’un visage souriant. Plusieurs autres boîtes de repas avec le même message écrit sur le couvercle peuvent être vues dans l’image.

Pendant ce temps, en ces temps difficiles, ce n’est pas le seul petit acte de gentillesse qui est devenu viral et qui a mérité des éloges sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le message d’une Canadienne dans lequel elle exhortait les gens à faire preuve de gentillesse est également devenu viral.

Dans sa publication sur LinkedIn, Sarah Bezanson a partagé sa conversation avec un employé indien, à qui elle a fini par parler en cherchant un support technique. Parlant d’une conversation d’une heure, Mme Bezanson a demandé à ses lecteurs de faire preuve de patience et d’empathie envers les gens et surtout lorsqu’ils appellent un centre d’assistance ou une ligne sans frais.

Le message a été largement partagé sur la plate-forme de micro-blogging et a reçu une attention et des éloges énormes.

