Le message du président Zelensky à Washington était le même que celui de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale

WINSTON CHURCHILL aurait reconnu le discours historique du président Zelensky devant le Congrès américain mercredi.

Les deux hommes avaient désespérément besoin du soutien de l’Amérique pour gagner leurs guerres respectives.

Winston Churchill s’adresse à la Chambre du Congrès des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale – 3 semaines après l’attaque de Pearl Harbor Crédit : Getty

Le président Zelensky a prononcé son discours passionné devant le Congrès mercredi – jour 301 de l’invasion russe 1 crédit

Tous deux avaient montré le courage de leur nation en résistant à des ennemis bien plus grands.

Et tous deux ont dû déborder les isolationnistes qui voulaient tirer le pont-levis de l’Atlantique et n’avoir rien à voir avec les conflits européens.

Zelensky espère que son discours – accompagné d’applaudissements enthousiastes et d’ovations debout – aura le même effet que celui de Churchill de lier l’Amérique aux côtés de son pays jusqu’au jour de la victoire.

“Nous nous tenons debout, nous nous battons et nous gagnerons”, a déclaré Zelensky sous les cris et les acclamations.

« Parce que nous sommes unis. L’Ukraine, l’Amérique et le monde libre tout entier.

Lorsque Churchill s’est adressé au Congrès le lendemain de Noël 1941, c’était moins de trois semaines après que l’attaque de Pearl Harbor avait entraîné l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale.

Les nazis d’Hitler avaient saccagé toute l’Europe.

Une douzaine de pays gisaient « prostrés sous le joug nazi », a déclaré Churchill.

L’armée britannique en Afrique du Nord luttait pour sa survie contre l’Afrika Korps de Rommel.

L’attaque non provoquée du Japon sur Pearl Harbor avait prouvé, selon les mots de Churchill, que le Nouveau Monde américain ne pouvait pas échapper aux ravages qui affligeaient l’Europe.

Zelensky est entré dans le bâtiment du Capitole vêtu de ses treillis de marque moins de 48 heures après avoir rendu visite aux troupes dans la ville de hachoir à viande de Bakhmut, où il a déclaré que “chaque centimètre de terre est trempé de sang”.

Son audacieuse visite en première ligne contraste fortement avec le lâche Poutine, qui a esquivé sa traditionnelle conférence de presse de fin d’année, a refusé de se rendre au sommet du G20 et n’a pas encore visité un seul champ de bataille ou rencontré les jeunes hommes qu’il envoie à la mort.

Dans une tentative pathétique de masquer le gouffre entre Poutine et la bravoure de Zelensky, le Kremlin a annoncé que Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, avait visité une position de première ligne – mais n’a pas dit où ni quand.

Au lieu de voir les tranchées de près, Poutine s’est rendu en Biélorussie pour faire pression sur le président Loukachenko afin qu’il rejoigne son bain de sang en Ukraine.

Plus tard, il est apparu à la télévision d’État lors d’une remise de prix où sa propagandiste en chef Margarita Simonyan l’a félicité pour avoir “tué des cannibales” en Ukraine.

A Washington, le message de Zelensky était le même que celui de Churchill.

Le Nouveau Monde ne pourra jamais échapper aux horreurs de l’Ancien.

“Cette bataille ne peut être gelée ou reportée”, a-t-il déclaré.

“On ne peut pas l’ignorer, en espérant que l’océan ou autre chose fournira une protection.”

Il a prouvé à quel point la guerre était proche en en emportant un morceau avec lui.

Au point culminant de son discours – qui était la première fois qu’il quittait l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie le 24 février de cette année – il a déployé un drapeau ukrainien signé par les troupes de première ligne.

“Nos héros m’ont donné le drapeau”, a-t-il déclaré.

“Tuer des cannibales”

« Le drapeau de bataille. Le drapeau de ceux qui défendent l’Ukraine, l’Europe et le monde au prix de leur vie.

“Ils m’ont demandé d’apporter ce drapeau au Congrès américain – aux membres de la Chambre des représentants et aux sénateurs, dont les décisions peuvent sauver des millions de personnes.”

Les États-Unis ont promis à l’Ukraine plus de 100 milliards de dollars d’aide et la Maison Blanche a profité de la visite de Zelensky pour confirmer qu’elle enverrait ses systèmes de défense aérienne Patriot les plus avancés pour se protéger contre les missiles russes.

Merci, dit Zelensky.

Mais ce n’est pas suffisant : “Il faut plus de canons et d’obus.”

Donnez-nous des chars et des avions, a-t-il ajouté.

Alors que la plupart des spectateurs du Congrès seront repartis avec des mains douloureuses à force d’applaudir, une poignée ne sont pas des fans de Zelensky.

Le républicain Thomas Massie a annoncé qu’il était à Washington DC mais qu’il n’assisterait pas « au discours du lobbyiste ukrainien ».

Peut-être aurait-il aussi évité Churchill.

Au moins trois autres sénateurs qui ont remis en question l’aide américaine à l’Ukraine seraient absents de la chambre.

Zelensky avait un message pour eux et tous les autres sceptiques.

“Votre argent n’est pas la charité”, a-t-il dit.

“C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable.”

La plus grande réussite de l’Ukraine à ce stade de la guerre pourrait bien être la même que celle de la Grande-Bretagne en 1941 – elle est toujours dans le combat.

« Contre toute attente et scénarios catastrophiques, l’Ukraine n’est pas tombée », a déclaré Zelensky.

Tiré par le moral

“L’Ukraine est vivante et dynamique.”

L’Ukraine a l’élan. La plus grande menace à son succès est désormais la fermeté de ses alliés.

Comment la guerre se termine-t-elle ?

Alors qu’il entre dans son dixième mois, les critiques américains se demandent combien de temps ils peuvent payer la facture.

Le chef de l’armée britannique, le général Sir Patrick Sanders, a prévenu lorsqu’il a pris ses fonctions cet été que « la Russie commence mal les guerres ».

Mais depuis lors, le mauvais départ de Poutine s’est propagé à de nouvelles déroutes dans le sud et l’est.

L’Ukraine a récupéré plus de la moitié des terres qu’elle avait perdues depuis l’invasion du 24 février.

Une série de défaites à Kharkiv et Kherson a forcé la Russie à changer de tactique.

À l’exception de Bakhmut, la plus grande partie de la fureur de la Russie vise les réseaux électriques et de chauffage dans le but de plonger le pays dans une obscurité mortelle et glaciale.

Les deux camps espèrent que l’hiver sera favorable à leurs troupes.

La Russie s’accroche aux souvenirs de la météo – connue sous le nom de général Winter – qui a annulé l’invasion nazie de 1941.

Mais les troupes ukrainiennes sont tirées par le moral. Ils ont des lignes d’approvisionnement plus courtes, un meilleur équipement d’hiver et savent qu’ils défendent leur patrie.

Zelensky a capturé cet esprit – ce que Churchill aurait appelé l’esprit Blitz – lorsqu’il a décrit comment ses compatriotes héroïques célébreront ce Noël à la lueur des bougies.

“Pas parce que c’est plus romantique”, a-t-il dit. “Mais parce qu’il n’y aura pas d’électricité.”

Si des bombes tombent, Zelensky a déclaré que les familles dresseraient leurs tables de Noël dans les abris anti-bombes et “se remonteraient le moral”.

Ils ne veulent qu’une chose pour Noël, a-t-il dit.

« Des millions d’Ukrainiens souhaitent la même chose : la victoire. Seule victoire.