Le message du Nouvel An de Tamannaah Bhatia attire les regards; les fans posent des questions sur Vijay Varma après leur vidéo virale de baisers

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont fait la une des journaux après que leur vidéo de baisers soit devenue virale. Et maintenant, il y a quelque temps, Tamannaah a posté ses photos de célébration du Nouvel An et les fans lui posent des questions sur son nouveau prétendu beau Vijay Varma. L’actrice de Baahubali a posté quelques photos d’elle en train de profiter de la Saint-Sylvestre et plus encore, “” Entrer dans la nouvelle année comme si c’était 22h00 libre.” Dès que Tamannaah a posté les photos, des fans curieux lui ont posé des questions sur Vijay Varma et la vérité derrière la vidéo virale et lui a demandé si elle sortait réellement avec lui. Tamannaah et Vijay sont le couple dont on parle le plus en ce moment.

Tamannaah et Vijay seront vus ensemble dans Lust Stories 2

Il semblerait que la star de Baahubali et l’acteur de Darlings, Vijay Varma, se soient rencontrés sur les plateaux de tournage de Sujoy Ghosh. Les prétendus tourtereaux seront vus ensemble dans Lust Stories 2 et ils sont tombés amoureux l’un de l’autre en travaillant ensemble. On dit que leur histoire d’amour s’est épanouie lentement et maintenant leur baiser d’amour fait la une des journaux. Bien que Tamannaah et Vijay n’aient pas encore parlé de leur prétendue histoire d’amour et qu’ils aient en fait choisi d’éviter de se faire cliquer ensemble pendant qu’ils se frayaient un chemin après avoir été aperçus en train de s’embrasser dans une vidéo virale.

Regardez la vidéo de baisers virale de Tamannah et Vijay qui a conduit à la spéculation selon laquelle ils seraient en couple

Tamannaah et Vijay sont sortis séparément à l’aéroport et ont joyeusement posé pour les photographes. Les liens du couple ont été adorés par les fans et ils sont amoureux de ce jodi inhabituel et expédient pour leur histoire d’amour et n’attendent pas qu’ils la rendent officielle.