Le message du conférencier motivant sur le caca d’oiseau sur son visage est rôti

LinkedIn a-t-il finalement réussi à aller trop loin ? On l’espère certainement. Jamie McDonald, un conférencier motivateur, a partagé une histoire sur LinkedIn à propos d’une mouette déféquant sur son visage. “Récemment, j’ai reçu un appel à propos de moi parlant lors d’un événement annuel de l’entreprise, et au milieu d’une phrase, je me suis fait chier par une mouette”, a-t-il écrit. Pendant l’appel avec une Kate, juste au moment où il arrivait à la conversation sur l’argent, l’oiseau a fait son acte. “Alors j’ai dit:” Je suis vraiment désolé Kate, j’étais juste merdique. Kate a répondu, ‘cela signifie bonne chance, n’est-ce pas?’ J’ai dit: ‘Je pense que oui?? Bon, revenons au budget… ”, a écrit McDonald.

McDonald a fini par obtenir le concert. Il pourrait sembler qu’il y ait une leçon de vie cachée quelque part, mais alerte spoiler : il n’y en a pas. C’est juste LinkedIn. Pour la défense de McDonald’s, il dit à la fin du message qu’il n’était pas sûr de la morale de l’histoire. Il n’est certainement pas seul là-bas.

Linkedin doit être arrêté pic.twitter.com/aQCwCoKwYm — Sar Haribhakti (@sarthakgh) 23 septembre 2022

a eu du caca d’oiseau sur le visage et la première pensée a été “putain, ça fera des chiffres sur LinkedIn” seigneur de guerre au contenu absolu – Kasey (@_WEEXIAO) 23 septembre 2022

Joli homme de fil – snk190794 (@AdolfAryan) 24 septembre 2022

Je respecte ce post suivant la formule LinkedIn mais n’ayant alors aucune morale à l’histoire. Le premier post honnête sur LinkedIn. – Bryan Casey (@bryanfcasey) 23 septembre 2022

L’homme s’est fait chier au visage et la première chose à laquelle il a pensé était ‘oh, LinkedIn a besoin de voir ça, laisse-moi prendre un selfie’ https://t.co/SbNZlSYobt — Abdul Samad عبد الصمد (@bufoting) 24 septembre 2022

La plate-forme pue. À long terme, qui veut publier un contenu précieux s’il est affiché entre des scories comme celle-ci ? Les réseaux sociaux meurent, il est peut-être temps. https://t.co/MFbuQO58fx —Mike Sheehan (@msheehan__) 23 septembre 2022

Des choses plus absurdes se sont produites dans le monde de LinkedIn. Rappelez-vous le “PDG en pleurs” qui a posté un selfie en larmes après avoir licencié l’un de ses employés, ou le gars qui a reçu un majeur du comique Tanmay Bhat et a décidé de faire un post de motivation à ce sujet, seulement pour que Tanmay l’appelle plus loin ?

