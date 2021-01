Sir David Attenborough doit livrer le message du Nouvel An – disant que 2021 «pourrait être une année pour un changement positif» et a exhorté les dirigeants à agir sur le changement climatique.

Dans un discours qui sera diffusé sur BBC One ce soir, le militant environnemental de 94 ans ajoutera que «la nécessité de prendre des mesures» contre le changement climatique «n’a jamais été aussi urgente».

Il dira: «Je vous parle de chez moi, car comme beaucoup d’entre vous, j’ai passé une grande partie de l’année dernière à l’intérieur, loin de mes amis, de ma famille et de l’accès au monde naturel.

«Ces quelques mois ont été difficiles pour beaucoup d’entre nous, mais la réaction à ces moments extraordinaires a prouvé que lorsque nous travaillons ensemble, il n’ya aucune limite à ce que nous pouvons accomplir.

«Aujourd'hui, nous vivons des changements environnementaux comme jamais auparavant et la nécessité d'agir n'a jamais été aussi urgente.







«Cette année, le monde se réunira à Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C’est un moment crucial de notre histoire.

«Cela pourrait être une année de changement positif, pour nous-mêmes, pour notre planète et pour les merveilleuses créatures avec lesquelles nous la partageons.

«Une année dont le monde pourrait se souvenir avec fierté et dire:« Nous avons fait une différence ».

«Alors que nous prenons nos résolutions pour le nouvel an, réfléchissons à ce que chacun de nous peut faire. Quels changements positifs pouvons-nous apporter dans nos propres vies?

«Voici une année plus brillante à venir. Faisons de 2021 une bonne année pour tous les habitants de notre planète parfaite. »







Le message précède le lancement de la dernière série d’histoire naturelle de Sir David, A Perfect Planet, qui commence à 20 heures le 3 janvier sur BBC One.

Le spectacle a duré quatre ans et a été tourné dans 31 pays sur six continents.

Les quatre premiers épisodes explorent la puissance des volcans, la lumière du soleil, la météo et les océans. Le dernier épisode de la série examine l’impact des humains sur la planète et ce qui peut être fait pour rétablir son équilibre.

Le message vient après que Sir David a salué la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine et souligné l’importance de l’Amérique dans la lutte contre le changement climatique.

M. Biden s’est engagé à rejoindre l’accord de Paris sur le climat le premier jour de sa présidence, après que Donald Trump en ait retiré Washington de manière controversée.

L’accord international vise à freiner le réchauffement climatique.

Il a déclaré que «bien sûr» la victoire électorale de M. Biden en novembre était bonne pour le monde, ajoutant «comment pourrais-je nier cela?»







Il a dit: «C’est de la plus grande importance possible. La grande puissance du monde et la principale puissance économique du monde?

«Bien sûr, il est absolument crucial qu’elle soit partie à toutes ces choses et si nous voulons trouver une solution avec des accords internationaux, la présence de l’Amérique est au-delà de toute mesure.

Sir David a également raconté comment ses jours de vol pourraient être terminés. Lorsqu’on lui a demandé s’il allait de nouveau voyager à l’étranger pour filmer, il a répondu «non, pas beaucoup».

Sir David a ajouté au Radio Times: «C’est probablement un fait de l’âge, mais je découvrais que mon cœur s’enfonçait de plus en plus profondément dans mes bottes à chaque fois que je montais dans un avion et regardais cette longue file et pensais: ‘Je’ Je vais rester ici encore 24 heures.

«Cela n’a pas fait monter mon cœur de plaisir.»

* Le message de Sir David sera diffusé sur BBC One à 19 h 57 le 1er janvier, entre Doctor Who et EastEnders.