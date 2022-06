Le message de Zelenskyy sur la fête des pères met en lumière les liens familiaux en temps de guerre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une photographie montre un soldat agenouillé embrassant un enfant dans une station de métro, où des familles ukrainiennes s’abritent des frappes aériennes russes. Dans un autre, un bébé et une femme qui apparaissent au bord des larmes regardent depuis un wagon en train de partir alors qu’un homme regarde à l’intérieur, sa main tendue à travers la fenêtre dans un geste d’au revoir.

Dans un message édifiant dimanche pour la fête des pères, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié 10 photos de parents et d’enfants dans le sombre contexte de la guerre, louant les pères qui « protègent et défendent le plus précieux ».

Il y a des scènes d’accouchement, alors qu’un homme et une femme regardent vers un bébé emmailloté dans ce qui semble être une chambre d’hôpital où les murs tachés montrent des cicatrices de combats. Dans un autre, un homme soulève un enfant par-dessus une clôture vers une femme aux bras tendus sur un quai de train.

« Être père est une grande responsabilité et un grand bonheur », a écrit Zelenskyy dans un texte en anglais qui a suivi l’Ukrainien sur Instagram. « C’est la force, la sagesse, la motivation d’aller de l’avant et de ne pas abandonner. »

Il a exhorté les combattants de son pays à endurer pour « l’avenir de votre famille, de vos enfants, et donc de toute l’Ukraine ».

Son message est venu alors que quatre mois de guerre en Ukraine semblent mettre à rude épreuve le moral des troupes des deux côtés, provoquant des désertions et une rébellion contre les ordres des officiers. Le chef de l’OTAN a averti que les combats pourraient durer « des années ».

« Les unités de combat des deux camps sont engagées dans des combats intenses dans le Donbass et connaissent probablement un moral variable », a déclaré le ministère britannique de la Défense dans son évaluation quotidienne de la guerre.

« Les forces ukrainiennes ont probablement subi des désertions ces dernières semaines », indique l’évaluation, mais ajoute que « le moral russe reste très probablement particulièrement troublé ».

Il a déclaré que « des cas d’unités russes entières refusant des ordres et des affrontements armés entre des officiers et leurs troupes continuent de se produire ».

Par ailleurs, la Direction principale du renseignement ukrainien a publié ce qu’elle a qualifié d’appels téléphoniques interceptés dans lesquels des soldats russes se plaignaient des conditions de première ligne, du mauvais équipement et du manque général de personnel, selon un rapport de l’Institut pour l’étude de la guerre.

Dans une interview publiée dimanche dans l’hebdomadaire allemand Bild am Sonntag, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que « personne ne sait » combien de temps la guerre pourrait durer. « Nous devons être prêts à ce que cela dure des années », a-t-il déclaré.

Il a également exhorté les alliés « à ne pas affaiblir le soutien à l’Ukraine, même si les coûts sont élevés, non seulement en termes d’aide militaire, mais aussi en raison de l’augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires ».

Ces derniers jours, Gazprom, la compagnie gazière russe, a réduit les livraisons à deux grands clients européens, l’Allemagne et l’Italie. Dans le cas de l’Italie, les responsables de l’énergie devraient se réunir cette semaine sur la situation. Le chef du géant italien de l’énergie ENI a déclaré samedi qu’avec du gaz supplémentaire acheté auprès d’autres sources, l’Italie devrait passer l’hiver prochain, mais il a averti les Italiens que des « restrictions » affectant l’utilisation du gaz pourraient être nécessaires.

L’Allemagne limitera l’utilisation du gaz pour la production d’électricité dans un contexte d’inquiétudes concernant d’éventuelles pénuries causées par une réduction des approvisionnements en provenance de Russie, a déclaré dimanche le ministre de l’Economie du pays. L’Allemagne a essayé de remplir ses installations de stockage de gaz à pleine capacité avant les froids mois d’hiver.

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré que l’Allemagne essaierait de compenser cette décision en augmentant la combustion du charbon, un combustible fossile plus polluant. « C’est amer, mais il est simplement nécessaire dans cette situation de réduire la consommation de gaz », a-t-il déclaré.

Stoltenberg a toutefois souligné que « les coûts de la nourriture et du carburant ne sont rien comparés à ceux payés quotidiennement par les Ukrainiens en première ligne ».

Stoltenberg a ajouté : De plus, si le président russe Vladimir Poutine devait atteindre ses objectifs en Ukraine, comme lorsqu’il a annexé la Crimée en 2014, « nous aurions à payer un prix encore plus élevé ».

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie et l’Ukraine ont continué à mener des bombardements d’artillerie lourde sur des axes au nord, à l’est et au sud de la poche de Sieverodonetsk, mais avec peu de changement sur la ligne de front.

Le gouverneur de Lougansk, Serhiy Haidai, a déclaré dimanche via Telegram: « C’est une situation très difficile à Sievierodonetsk, où l’ennemi au milieu de la ville effectue une reconnaissance aérienne 24 heures sur 24 avec des drones, ajuste le tir, s’adapte rapidement à nos changements. «

Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche que les forces russes et séparatistes avaient pris le contrôle de Metolkine, une colonie juste à l’est de Sievierodonetsk.

Bakhmut, une ville du Donbass, se trouve à 55 kilomètres (33 miles) au sud-ouest des villes jumelles de Lysyhansk et Siervierodonetsk, où de violents affrontements militaires ont fait rage. Chaque jour, l’artillerie russe martèle Bakhmut.

Mais les habitants de Bakhmut essaient de vaquer à leurs occupations quotidiennes, notamment en faisant leurs courses dans les marchés qui ont rouvert ces dernières semaines.

« En principe, ça peut être calme le matin », a déclaré un habitant, Oleg Drobelnnikov. « Les bombardements commencent vers 7 ou 8 heures du soir. » Pourtant, dit-il, c’est plutôt calme ces 10 derniers jours. ou alors.

« Vous pouvez acheter de la nourriture dans les petits marchés fermiers », a déclaré Drobelnnikov, un enseignant. « Ce n’est pas un problème. En principe, les établissements d’enseignement, comme les écoles ou les jardins d’enfants, ne fonctionnent pas en raison de la situation. Les institutions ont déménagé dans d’autres régions. Il n’y a pas de travail ici. »

L’est de l’Ukraine est au centre des attaques russes depuis plus de deux mois.

Samedi, Zelenskyy a fait un voyage au sud de Kyiv pour rendre visite aux troupes et au personnel hospitalier des régions de Mykolaïv et d’Odessa, le long de la mer Noire. Il a remis des récompenses à des dizaines de personnes à chaque arrêt, leur serrant la main et les remerciant encore et encore pour leur service.

Zelenskyy, dans une allocution enregistrée à bord d’un train de retour à Kyiv, a juré de défendre le sud du pays.

« Nous ne céderons le sud à personne. Nous rendrons tout ce qui nous appartient et la mer sera ukrainienne et sûre. »

Il a ajouté: « La Russie n’a pas autant de missiles que notre peuple a envie de vivre. »

Zelenskyy a également condamné le blocus russe des ports ukrainiens au milieu de semaines de négociations non concluantes sur des couloirs sûrs afin que des millions de tonnes de céréales ensilées puissent être expédiées avant la nouvelle saison des récoltes qui approche.

Dans d’autres attaques dans le sud, le commandement opérationnel militaire du sud de l’Ukraine a déclaré dimanche que deux personnes avaient été tuées dans le bombardement de la communauté de Galitsyn dans la région de Mykolaïv et que le bombardement du district de Bashtansky se poursuivait.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que des missiles embarqués avaient détruit une usine dans la ville de Mykolaïv où étaient entreposés des obusiers et des véhicules blindés fournis par l’Occident.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit préoccupé « qu’un peu de lassitude de l’Ukraine commence à s’installer dans le monde ».

« Ce serait une catastrophe si Poutine gagnait. Il n’aimerait rien de plus que de dire: » Gelons ce conflit, faisons un cessez-le-feu « », a déclaré Johnson samedi, au lendemain d’une visite surprise à Kyiv, où il a rencontré Zelenskyy et a proposé d’offrir une aide continue et une formation militaire.

Les armes lourdes fournies par l’Occident atteignent les lignes de front. Mais les dirigeants ukrainiens ont insisté pendant des semaines sur le fait qu’ils avaient besoin de plus d’armes et qu’ils en avaient besoin plus tôt.