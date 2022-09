Le message de Shah Rukh Khan pour l’équipe féminine victorieuse de Trinbago Knight Riders est de tout cœur

Shah Rukh Khan est adoré pour un certain nombre de raisons, et l’une d’elles est son amour pour le sport. Il est aussi féministe ce qu’il a prouvé à de nombreuses reprises. La superstar est propriétaire de l’équipe Trinbago Knight Riders de la Caribbean Premier League. L’équipe féminine de la franchise a remporté le championnat et il est on ne peut plus fier de ses joueuses. Il a tweeté : “Chaque victoire est spéciale, mais d’une certaine manière celle-ci pour l’équipe féminine de @TKRiders est bien, la plus spéciale. Bravo les filles, vous êtes toutes si belles et incroyables. Yay.” C’est la première première ligue féminine et ces dames ont écrit l’histoire. Ils ont également été félicités par les Kolkate Knight Riders.

Chaque victoire est spéciale .mais en quelque sorte celle-ci pour @TKRiders L’équipe féminine est bien, la plus spéciale. Bravo les filles vous êtes toutes si belles et incroyables. Yay!!! pic.twitter.com/q5wbTqSA49 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 septembre 2022

Les fans de Shah Rukh Khan ont comblé d’amour l’équipe gagnante et la superstar. Nous savons à quel point il est un champion de l’autonomisation des femmes. La superstar a aidé les femmes dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de l’emploi grâce à ses activités philanthropiques. La Caribbean Premier League n’est pas aussi riche que son homologue indien. Mais cela a donné au monde de nombreux joueurs talentueux. Les efforts de Shah Rukh Khan sont pour le cricket féminin dans le monde entier.

Les fans de Shah Rukh Khan ont félicité l’équipe. La superstar attend avec impatience la sortie de Pathaan, Dunki et Jawan. Pathaan arrive le 23 janvier 2023. Le film est un film d’action réalisé par Siddharth Anand. Deepika Padukone et John Abraham font également partie du film. Dunki a Taapsee Pannu et lui. L’acteur a terminé un programme à Londres. Jawan a aussi Vijay Sethupathi, Nayanthara, Sanya Malhotra et Yogi Babu.