Le message de Priyanka Chopra est accompagné d’un avertissement : « Ne trollez pas mon… »

Priyanka Chopra a décroché l’or dans ses archives photo lundi. Elle a partagé un collage de photos présentant un clic de son enfance et une autre photo de ses années de mannequin. Priyanka a commencé la note par un avertissement : « Ne trollez pas mon enfant de 9 ans. » Elle a ajouté en légende : « C’est tellement fou de penser à ce que la puberté et la toilette peuvent faire à une fille. À gauche, je suis à mon époque de pré-adolescence maladroite avec une coiffure coupe garçon pour que ce ne soit pas encombrant à l’école. (Merci ma Madhu Chopra ) Je suis passé d’une coupe katori à celle-ci donc c’était une victoire « .

La deuxième photo, a révélé Priyanka, date de l’époque où elle avait 17 ans et venait de remporter Miss Inde en 2000. Elle a écrit : « Et à droite, c’est moi à 17 ans, je viens de remporter Miss Inde en 2000 et je profite de la gloire. de coiffure, de maquillage et de garde-robe… Les deux photos ont été prises à moins d’une décennie d’intervalle. Comme Britney Spears l’a dit très clairement… Je ne suis pas une fille, pas encore une femme. C’est exactement ce que j’ai ressenti à ce moment-là. le grand monde du divertissement.

« Près de 25 ans plus tard… je suis toujours en train de le comprendre. Mais n’est-ce pas tous ? Regarder mon jeune moi me rend souvent plus gentil avec moi-même aujourd’hui. Pensez à votre jeune moi et à tout ce qu’elle a fait pour vous. Aimez-vous , vous avez traversé beaucoup de choses pour être là où vous en êtes aujourd’hui. Qu’est-ce que votre jeune moi a fait pour vous ? Postez votre #growupchallenge Merci à qui a pris cette photo côte à côte et m’a envoyé », lit-on dans un extrait de son message. .

Priyanka Chopra, ancienne Miss Monde et star de Bollywood, est une femme aux multiples casquettes. Elle est la première femme sud-asiatique à figurer en tête d’affiche d’une émission de télévision américaine (Quantico) et a figuré dans de nombreux projets hollywoodiens, notamment The Matrix Resurrections, Baywatch, The White Tiger, N’est-ce pas romantique, un enfant comme Jake et Nous pouvons être des héros pour n’en nommer que quelques-uns. On la verra ensuite dans le swashbuckler Le bluff. On la verra également dans Chefs d’État avec John Cena et Idris Elba.