Le message de prédiction hilarant de Pooch d’Anand Mahindra sur les finales de la Coupe du monde T20 2022 laisse Twitter en fractionné

Après que l’équipe indienne de cricket soit sortie avec brio dans un match à suspense contre le Zimbabwe dimanche, elle devrait affronter l’Angleterre en demi-finale le jeudi 10 novembre. Maintenant, de nombreux experts du cricket ont prédit quelle équipe est susceptible de ramener le trophée gagnant à la maison. Au milieu de cela, le message de prédiction hilarant du magnat des affaires Anand Mahindra pour le prochain match final a laissé Twitter en deux. Pour ceux qui ne le savent pas, le propriétaire de Mahindra ne s’empêche pas de sauter sur les nouvelles tendances sociales et de partager des messages originaux pour divertir sa famille en ligne.

Cette fois, il a choisi une drôle de vidéo de chien pour faire une référence hilarante à la finale de la Coupe du monde T20 2022 et l’internaute ne peut pas ne pas la voir. Dans le clip, on peut voir un chien s’étirer entre un arbre et un mur cimenté pour jeter un coup d’œil à ce qui se passe de l’autre côté du mur. Il se lève et se baisse tout en maintenant parfaitement son adhérence. Tout en partageant le clip, le propriétaire de Mahindra a écrit: «J’ai demandé à ce chien de regarder vers l’avenir et de me dire qui serait en finale de la Coupe du monde T20 2022. Il a trouvé cette façon ingénieuse de regarder par-dessus le« mur »de le présent. Que pensez-vous qu’il a vu ? Regardez le clip amusant ici:

J’ai demandé à ce chien de regarder vers l’avenir et de me dire qui serait en finale du #T20WorldCup2022 Il a trouvé cette façon ingénieuse de regarder par-dessus le « mur » du présent. Que pensez-vous qu’il a vu? 😊 pic.twitter.com/a5H5OPRiVU — anand mahindra (@anandmahindra) 6 novembre 2022

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, un barrage d’utilisateurs a répondu à ce que le toutou aurait pu prédire. L’un d’eux a écrit: “Il a vu que l’équipe indienne se tiendra avec le trophée dimanche prochain.”

Il a vu… L’équipe de l’Inde sera debout avec le trophée 🏆 dimanche prochain. #T20WorldCup https://t.co/18IWtOaHqL – Ashish Singhal (@asinghalin) 6 novembre 2022

Un autre a plaisanté: “Monsieur, peu importe ce qu’il a vu, il peut être un très bon défenseur dans les limites – peut-être que les équipes participantes peuvent utiliser une partie de son agilité et de sa flexibilité dans leurs jeux.”

Monsieur .. indépendamment de ce qu’il a vu, il peut être un très bon défenseur dans les limites – peut-être que les équipes participantes peuvent utiliser une partie de son agilité et de sa flexibilité dans leurs jeux 😀 – Mohammed Muzakir (@mmuzakkir27) 7 novembre 2022

Un autre a rejoint, “Celui qui ‘Stretch’ comme lui gagnera.”

Celui qui ‘STRETCH’ comme lui gagnera 😄😄 – HIMANSHU BARIA (@Himanshu_Baria_) 6 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de six cent trente et un mille likes sur le site de micro-blogging. Notamment, l’équipe dirigée par Rohit Sharma en bleu a enregistré une victoire par 71 points contre le Zimbabwe. La finale de la Coupe du monde T20 2022 est prévue le dimanche 13 novembre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici