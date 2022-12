Le message de Noël de Kate Middleton célèbre la reine Elizabeth II lors de ses premières vacances sans le défunt monarque

Kate Middleton avait un message spécial pour la reine Elizabeth II lors de son deuxième événement annuel “Royal Carols: Together at Christmas”.

La princesse de Galles a partagé sur Instagram : “Le service de cette année est dédié à feu Sa Majesté la reine Elizabeth II et à tous ceux qui ne sont malheureusement plus parmi nous. Alors que Noël sera très différent cette année, nous pouvons encore nous souvenir des souvenirs et des traditions nous avons partagé.”

“Prenez le temps de ralentir et de célébrer avec votre famille et vos amis toutes les choses merveilleuses qui rendent Noël si spécial.”

LE PRINCE WILLIAM ET KATE CONDUISENT DES AFFAIRES COMME D’HABITUDE COMME LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE CONTINUENT AVEC DES RÉCLAMATIONS À LA BOMBE

La princesse était magnifique dans une veste noire scintillante avec une bordure dorée alors qu’elle partageait : “Cette année, nous avons invité des centaines de personnes inspirantes au service. Ceux qui mettent en valeur le pouvoir de la connectivité et les valeurs communautaires, nous permettant de poursuivre la tradition de Sa Majesté de reconnaître et de remercier ceux qui se sont surpassés pour soutenir les autres. Sa Majesté nous laisse un héritage incroyable qui a profondément inspiré nombre d’entre nous.

Noël a toujours été très spécial pour la reine, décédée à 96 ans en septembre. La reine a souvent parlé d’amour, de charité et de famille dans ses discours de Noël annuels tout au long de son règne, et elle a prononcé un discours particulièrement personnel l’année dernière, après la mort de son mari, le prince Philip.

Le monarque a partagé : “Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.”

L’événement “Royal Carols”, qui a été enregistré le 15 décembre à l’abbaye de Westminster à Londres, sera diffusé la veille de Noël et raconté par la lauréate d’un Oscar Catherine Zeta Jones.

Le service comprendrait plusieurs hommages à la reine, y compris une lecture des ornements du prince William et de l’ours Paddington dans les arbres de Noël.

Dans l’introduction de l’événement, Middleton partage “L’événement de l’année dernière m’a rappelé ce que j’aime le plus à propos de Noël, voir des gens se rassembler, célébrer et vivre des moments spéciaux, tout en pensant à l’année qui s’est écoulée.”

La princesse a poursuivi: “Ce Noël sera notre premier sans Sa Majesté la reine Elizabeth. Sa Majesté a tenu Noël près de son cœur, comme un moment qui a rassemblé les gens et nous a rappelé l’importance de la foi, de l’amitié et de la famille, et pour montrer empathie et compassion.”

Le joyeux événement survient au milieu d’un drame, alors que le prince Harry et Meghan Markle ont récemment publié leurs docuseries Netflix controversées “Harry & Meghan”, et le livre de Harry “Spare” devrait sortir le 10 janvier.

Alors que les docu-séries contenaient des accusations dramatiques, y compris les affirmations de Harry selon lesquelles son frère aîné et héritier du trône, Prince William lui ont crié et crié après sa décision de se retirer de la famille royale, les experts ont déclaré à Fox News Digital que l’autobiographie, sur le fait de grandir dans la monarchie, pourrait ne pas inclure de nouvelles bombes.

